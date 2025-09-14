Destinan 34 mdp en obras hidroagrícolas en el norte del Edomex

Recursos de los gobiernos federal y estatal

ACULCO, Estado de México.- Para aumentar hasta un 50 por ciento el rendimiento del agua para el campo mexiquense, los Gobiernos de Claudia Sheinbaum y de Delfina Gómez Álvarez arrancaron las obras en cuatro Módulos de Distritos de Riego: dos en Aculco, uno en Temascalcingo y uno en Atlacomulco, en beneficio de 13 mil 162 personas productoras.

María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo estatal, informó que, como parte del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, se realiza una inversión de más de 34 millones de pesos, que aportan en partes iguales los gobiernos federal y estatal.

Con esta acción se mejora la irrigación de más de 26 mil hectáreas, donde se siembra principalmente maíz, trigo, avena, zacate verde y avena forrajera, algunos de los principales cultivos en la entidad, como la avena forrajera en verde, cuya producción representa el 11.42 por ciento a nivel nacional.

Por su parte, Omar Tripp Reyna, Director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el Estado de México, afirmó que los trabajos consisten en mejorar la conducción y control de agua para riego mediante revestimiento con concreto hidráulico y construcción de compuertas.

Durante una gira de supervisión constataron el inicio de obras en el Distrito de Riego 096, Módulos I Huapango y II Ñado, en Aculco, así como en el Distrito de Riego 033, Módulo 1 en Temascalcingo y Módulo IV en Atlacomulco.

Más de 16.2 mdp para 82 proyectos de “CientífIKAs Mexiquenses”

El gobierno estatal asignó una inversión superior a 16.2 millones de pesos en respaldo a “CientífIKAs Mexiquenses”, convocatoria que el objetivo de financiar proyectos que contribuyan a la resolución de problemas comunitarios mediante ciencia aplicada.

Con ello, se respaldan investigaciones en temas como nanotecnología, desarrollo de energías limpias, biomédicas en cáncer, diabetes y salud mental, así como clínicas comunitarias e iniciativas socioculturales para el rescate de tradiciones.

La ceremonia de Entrega de Convenios de Asignación de Recursos de la Convocatoria “Científikas Mexiquenses” 2025 Comecyt, en San Felipe del Progreso, fue encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), y Víctor Daniel Ávila Akerberg, Titular del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt).

De esta forma, el Estado de México se vuelve un referente de la ciencia en el país y da paso a la formación de nuevas generaciones de científicas, así como al fortalecimiento de futuros programas de apoyo, estímulos y becas.

Esta primera edición dio espacio a 82 propuestas provenientes de diversos organismos educativos de nivel superior, así como de centros de investigación, tanto públicos como privados, de todo el estado.