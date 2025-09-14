“Nos toca pagar la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña”: presidenta Sheinbaum

HANS SALAZAR

Pasó de 46 mil mdd a 105 mil millones de dólares en sus gestiones

Durante la presentación del Paquete Económico 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un duro cuestionamiento contra las administraciones anteriores al señalar que la crisis financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) es consecuencia directa de lo que denominó “la maldita deuda corrupta” heredada de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“¿Por qué tenemos que seguir rescatando Pemex? Por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña… Esa deuda irresponsable, corrupta, nos toca pagarla a nosotros”, afirmó la mandataria.

Deuda creciente, producción en caída

Sheinbaum Pardo recordó que bajo el gobierno de Calderón la deuda de Pemex pasó de 46 mil millones de dólares a 60 mil millones, y con Peña Nieto -en el periodo de Emilio Lozoya al frente de la empresa- se disparó hasta 105 mil millones de dólares.

Al mismo tiempo, la producción de gasolinas y diésel cayó de 718 mil barriles diarios en 2012 a apenas 324 mil en 2018, mientras que la petroquímica se redujo de más de 10 millones de toneladas a alrededor de 5 millones.

“Los datos muestran con toda claridad que no sólo dejaron a Pemex endeudada, sino también debilitada. Mayor deuda y menor producción: esa es la herencia de Calderón y Peña”, sentenció.

El costo de la deuda

De acuerdo con la presidenta, Pemex enfrentará en 2026 vencimientos por 250 mil millones de pesos, monto que incluye pagos de intereses y obligaciones crediticias. Para dimensionar esa cifra, comparó que equivale a más de tres veces el costo total del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que fue de 75 mil millones de pesos.

La mandataria subrayó que este lastre financiero no es únicamente un problema contable, sino un factor que presiona al erario y limita la capacidad del Estado para invertir en otros rubros.

Rescate y soberanía energética

Frente a este escenario, Sheinbaum Pardo defendió el rescate presupuestal como una decisión estratégica en defensa de la soberanía energética nacional. Argumentó que sin un Pemex fuerte, México correría el riesgo de depender aún más de importaciones de combustibles, perdiendo margen de maniobra frente a crisis internacionales o fluctuaciones de precios.

“El rescate de Pemex no es un capricho político, es una necesidad para garantizar la independencia energética de México”, expuso.

La Presidenta insistió en que la política energética de su administración busca asegurar que el país mantenga control sobre sus recursos estratégicos. “Rescatar Pemex es rescatar a México”, expresó, y adelantó que el plan contempla que para 2027 la empresa pueda cubrir por sí misma sus obligaciones crediticias, sin necesidad de apoyo federal.

Rendición de cuentas y responsabilidades

Al calificar la deuda como “corrupta”, Sheinbaum Pardo marcó una gran distancia con sus antecesores y envió un mensaje de rendición de cuentas y transparencia. Sus palabras reavivan el debate sobre el manejo histórico de la empresa petrolera y abren la discusión sobre posibles responsabilidades políticas o incluso legales.

Mientras tanto, Pemex se prepara para enfrentar los vencimientos más altos de su historia, y el gobierno federal da claridad que el esfuerzo financiero actual responde al saqueo y rapiña de los gobiernos del PRIAN. Hoy, se rescata Pemex y se fortalece la soberanía energética de nuestro país.

¿Qué sigue al accidente del Puente de la Concordia?

En primer lugar, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas del accidente en el Puente de la Concordia y con sus familiares, al tiempo que deseamos una pronta recuperación a quienes permanecen hospitalizados y en tratamiento.

El reporte más reciente del Gobierno de la Ciudad de México indica que, de casi cien personas afectadas, trece han fallecido, hasta el domingo) y cuarenta continúan en hospitales. De las indagatorias, testimonios y peritajes realizados en el lugar de los hechos, en la delegación Iztapalapa, al oriente de la capital, se concluyó que el exceso de velocidad fue la principal causa del siniestro.

Medidas urgentes en la infraestructura vial

Más allá de calificar el accidente como delito y desplegar la responsabilidad jurídica correspondiente, es necesario que los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla analicen casos semejantes de accidentes de esta magnitud y formulen protocolos especiales.

Entre las medidas urgentes se encuentra la atención a la infraestructura vial en los accesos a la capital. Se debe colocar información clara en gran formato y espectaculares que precisen la ruta, el sentido del camino y sus condiciones. También es indispensable señalar con anticipación, y en la distancia adecuada, si la vía está en reparación o sufrió modificaciones en su dirección.

Asimismo, tendría que incluirse como reglamento obligatorio en los manuales de obras públicas la instalación de reductores de velocidad conforme a las características de cada tramo. En las zonas donde ya haya ocurrido un accidente, el mantenimiento debe reforzarse y mantenerse un monitoreo constante a cargo de las direcciones de Obras Públicas, Vialidad y Protección Civil.

Revisión y control de transporte pesado

Otra acción preventiva necesaria sería la creación de unidades de revisión aleatorias o casetas volantes, similares al programa del alcoholímetro, enfocadas en automotores de 3.5 toneladas en adelante.

En esos puntos se solicitaría al conductor la documentación de la unidad, la certificación de mantenimiento, la verificación y la hoja de servicios, con especial atención a frenos y llantas. Asimismo, se recomienda la aplicación de una prueba toxicológica in situ para garantizar la seguridad vial.

Protocolos de seguridad y responsabilidad social

A la par, el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con los gobiernos del Estado de México, Puebla y Morelos, debería firmar protocolos de seguridad y responsabilidad social con las empresas privadas y públicas de transporte.

Estos convenios deben comprometerlas a mantener en buen estado sus unidades, certificar a su personal al volante y participar en campañas de concientización sobre la responsabilidad al manejar y el respeto a los límites de velocidad.

El Grito de Independencia

Un grito distinto resonará este 15 de septiembre: una voz femenina lleva ahora el mando. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, escribe una nueva narrativa en la historia reciente de la nación.

Tras más de 200 años de independencia, un ciclo dominado por hombres en el poder llega a su eclipse. La noche de El Grito, la campana de Dolores sonará en manos de la primera Presidenta de la República, quien gritará vivas a la patria y recordará a las heroínas y héroes que nos dieron libertad. Será entonces cuando se abra un nuevo espacio por donde transiten las mujeres del pasado y del presente; con su voz, comenzará una nueva época para México y su mensaje al mundo.

Fueron más de dos siglos de lucha silenciosa. Mujeres invisibilizadas por una historia oficial escrita por los hombres en turno. Durante mucho tiempo, fueron presentadas como piezas decorativas en discursos y biografías, donde los laureles siempre se los llevaron ellos, aun cuando los hechos registraban la participación de ellas.

Sin embargo, las banderas de la transformación ya habían sido levantadas. Desde los tiempos de su campaña, la Presidenta convocó a mujeres pobres e indígenas, quienes estuvieron presentes en cada paso. Hoy, esas mujeres entran por la puerta principal de Palacio Nacional, para que sus nombres resuenen desde el balcón presidencial.

Ahí estarán: Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro; Altagracia Mercado; Manuela Medina, la capitana de Taxco; María Ignacia Rodríguez de Velasco, “La Güera Rodríguez”, entre muchas otras.

Los vivas de El Grito sumarán a la memoria colectiva de la nación independiente a esas mujeres que nunca se nombraban: las heroínas anónimas, con sus batallas personales y su lucha por un México más justo e incluyente.

Este 15 de septiembre celebremos un Grito distinto, con inclusión y paridad de género. México avanza.

¡Viva México y vivan sus heroínas y héroes que nos dieron patria!