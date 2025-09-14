Fernanda Rivera alza la voz en “Las Muertas”: arte, memoria y denuncia

Reconocida por su versatilidad en cine, teatro y televisión

La serie dirigida por Luis Estrada ya está disponible en Netflix

Por Arturo Arellano

La actriz mexicana Fernanda Rivera, reconocida por su versatilidad en cine, teatro y televisión, forma parte del elenco de “Las Muertas”, la nueva serie dirigida por Luis Estrada que se estrenó en Netflix. La producción es una adaptación de la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, inspirada en el caso real de las hermanas González Valenzuela, conocidas como “Las Poquianchis”, cuyo negocio criminal operó durante años bajo la protección de autoridades corruptas.

Rivera interpreta a uno de los personajes reales que vivieron esta tragedia, y en entrevista para DIARIO IMAGEN compartió su experiencia actoral y el proceso de investigación que emprendió para dar vida a su papel “Soy muy ñoña, me gusta profundizar en cuanto me toca un proyecto. Visité la Fonoteca Nacional, el Archivo General de la Nación, leí desde los periodicazos amarillistas de la época hasta obras críticas como la de Ibargüengoitia. Me interesa entender cómo hablaban, qué música escuchaban, cómo se vestía la gente. Todo eso construye el alma del personaje”.

Fernanda Rivera interpreta a Luz María uno de los personajes clave entre las jóvenes víctimas que viven en los burdeles de las hermanas Baladro. Aunque no está directamente basada en una figura histórica específica, su rol representa el perfil de muchas mujeres explotadas por la red criminal: jóvenes engañadas, sometidas y silenciadas.

La serie, que combina el humor negro característico del autor con la mirada crítica de Estrada, busca abrir preguntas incómodas sobre la complicidad social, institucional y religiosa que permitió la existencia de este tipo de crímenes.

“Lo que más me impactó fue la sordidez que vivieron las víctimas. A los ojos de todo el mundo se perpetuaron crímenes de este grado. Crucificaron a las Poquianchis como forma de anular la responsabilidad de quienes sabían y permitieron que funcionara. Eso me rompió el corazón” dijo.

Rivera destaca que, aunque la serie no pretende cambiar la realidad del país, sí puede contribuir a visibilizar el trabajo de activistas, periodistas y madres buscadoras que enfrentan la trata de personas en México, uno de los países con mayores índices de este delito “Este tipo de contenidos es una forma de alzar la voz. No creo que cambie las circunstancias de un país, pero sí puede mostrar el trabajo de quienes denuncian, de quienes enseñan al propio Estado cómo buscar a las personas desaparecidas”, aseveró.

La actriz también reflexiona sobre el tono humorístico de la serie, que permite al espectador reírse de lo absurdo sin dejar de cuestionarse “Ibargüengoitia tiene esa pluma que te hace reír de cosas con las que te sientes mala persona. Pero justo ahí se abre la puerta a muchas preguntas. Nuestro humor mexicano es muy especial, aunque ha sido permeado por Estados Unidos. La comedia es uno de los tonos más difíciles de lograr correctamente”.

Con una trayectoria que incluye cintas como “Asfixia”, “Antígona”, “Amores Modernos”, “Nuevo Orden” y “Victorias”, así como series como “Fuego Negro” y “La Lotería del Crimen”, Rivera continúa consolidando su carrera. Actualmente participa en “Pedro Páramo”, dirigida por Rodrigo Prieto, también para Netflix, y presentará próximamente en Los Ángeles la cinta “Teléfono Público”, donde interpreta a un personaje marcado por una enfermedad compleja.

“Me quedo con mucho aprendizaje. Fueron seis meses de filmación, estoy procesándolo todo. Tuve la fortuna de estar bajo la dirección de Luis Estrada, que es increíble, y de compartir créditos con grandes como Joaquín Cosío y Arcelia Ramírez. Es un proyecto muy especial”.

Fernanda Rivera, con formación teatral en la UNAM y una sólida preparación en cine y música, representa una nueva generación de actrices comprometidas con el arte como herramienta de memoria y transformación. Finalmente nos adelantó que el 16 de septiembre estrenará la cinta “Teléfono público”, donde interpreta un personaje distinto “de una enfermera muy canija” dijo. Y nos invita a ver Los Arieles, donde podrían obtener galardones para la cinta “Pedro Páramo” donde también tuvo participación.

Sinopsis:

Sinopsis: Ambientada en el México rural de los años 60, la serie narra la historia de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyen un imperio de burdeles bajo una fachada de legalidad, mientras explotan sexualmente a mujeres jóvenes. Inspirada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia (1977), que a su vez se basa en el caso real de “Las Poquianchis”, la serie retrata cómo estas mujeres operaron durante décadas con la complicidad de autoridades corruptas, militares y políticos.

La narrativa se desarrolla a través de los ojos de Simón Corona, un panadero cuyo vínculo con las hermanas desata una cadena de eventos que expone los horrores de su operación

Curiosidades y contexto

-La novela original de Ibargüengoitia es una sátira basada en el caso real de las hermanas González Valenzuela, conocidas como “Las Poquianchis”, responsables de más de 90 asesinatos entre 1945 y 19642.

-Luis Estrada soñaba con adaptar esta historia desde los 15 años, pero consideró que una película no haría justicia a su complejidad. Por eso optó por una serie de seis capítulos tipo película.

-Como parte de la promoción, se instaló un mural gigante en la colonia Roma con la portada de la revista Alarma!, que en los años 60 expuso los crímenes de las hermanas.

-La serie reduce el número de hermanas de cuatro a dos y cambia sus nombres, pero conserva la esencia de los hechos reales.

– El tono combina humor negro, crítica institucional y drama, siguiendo el estilo de Estrada en películas como El Infierno y La dictadura perfecta.

El caso real de “Las Poquianchis”

Las Poquianchis fueron cuatro hermanas originarias de Jalisco: Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela. Entre 1945 y 1964, dirigieron una red de prostitución forzada, trata de personas y asesinatos en los estados de Guanajuato y Jalisco.

Nacieron en una familia marcada por la violencia: su padre, un ex policía porfirista, era conocido por su brutalidad y fue acusado de asesinato, lo que obligó a la familia a cambiar su apellido de Torres a González.

Tras la muerte de sus padres, las hermanas heredaron una suma modesta que usaron para abrir su primer burdel en El Salto, Jalisco. Aunque fue clausurado, les sirvió de experiencia para expandirse.

¿Cómo operaban?

Las hermanas reclutaban a niñas y adolescentes —muchas entre 12 y 15 años— en comunidades rurales, engañando a sus familias con promesas de trabajo como empleadas domésticas o meseras.

Una vez captadas, las víctimas eran:

-Encerradas y sometidas a violencia física, verbal y sexual.

-Obligadas a prostituirse en condiciones inhumanas.

-Controladas mediante deudas ficticias por comida, ropa y alojamiento.

-Castigadas con palizas, aislamiento o inanición si desobedecían.

Las mujeres que enfermaban, quedaban embarazadas o eran consideradas “inservibles” eran asesinadas. Se practicaban abortos clandestinos y se documentaron muertes de bebés nacidos en los burdeles.

El descubrimiento y las consecuencias

En 1964, una joven logró escapar y denunció a las hermanas en León, Guanajuato. Las autoridades descubrieron fosas clandestinas con decenas de cuerpos en sus propiedades.

Se estima que entre 90 y 150 personas fueron asesinadas, aunque algunas fuentes sugieren cifras mayores. Las tres hermanas principales fueron condenadas a 40 años de prisión. María Luisa fue internada en un hospital psiquiátrico.

El caso se convirtió en símbolo de la violencia de género, la impunidad y la corrupción institucional en México.

Además de Fernanda Rivera, entre los protagonistas destacan: Arcelia Ramírez como Arcángela Baladro Paulina Gaitán como Serafina Baladro Alfonso Herrera como Simón Corona Joaquín Cosío como el Capitán Bedoya Mauricio Isaac, Leticia Huijara, Enrique Arreola, Fernando Bonilla, Salvador Sánchez, y Tenoch Huerta completan el elenco de primer nivel.