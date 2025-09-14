Reservas internacionales del Banco de México llegan a 245,465 millones de dólares

Mayor monto desde que hay registros

La base monetaria también registra incremento

El saldo de las reservas internacionales al 5 de septiembre se situó en 245 mil 465 millones de dólares, lo que supone el mayor monto desde que hay registros, dio a conocer el Banco de México (BdeM).

“En la semana que terminó el 5 de septiembre se registró un aumento en la reserva internacional por mil 66 millones de dólares. Así, su saldo al cierre de la semana ascendió a 245 mil 465 millones de dólares”, indicó el banco central al presentar el boletín semanal sobre su Estado de Cuenta.

De acuerdo con el instituto, las reservas internacionales funcionan como un indicador de que la economía es capaz de cumplir con sus compromisos en moneda extranjera y esto “brinda certidumbre a sus acreedores y contribuye a que el país tenga acceso a recursos en mejores condiciones”.

El BdeM precisó que en este momento se tiene un crecimiento acumulado en las reservas internacionales de 16 mil 476 millones de dólares respecto al cierre del año pasado, cuando se situaron en 228 mil 990 millones.

El organismo señaló que la variación semanal en la reserva internacional, por mil 66 millones de dólares fue resultado, principalmente, del cambio en la valuación de sus activos internacionales.

Qué son las reservas internacionales

El artículo 18 de la Ley del Banco de México (LBM) establece que Banxico contará con una reserva de activos internacionales, mismos que tienen por objeto contribuir a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI, 2013) define a las reservas internacionales como los “activos externos a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos (como el mantenimiento de la confianza en la moneda y la economía y servir como base para el endeudamiento externo)”El Banco de México indica que, dado que las reservas requieren financiarse y, por tanto, tienen como contrapartida un pasivo, no deben confundirse con un patrimonio que se pueda utilizar discrecionalmente. Además, si se utilizaran para financiar la actividad productiva, “se estaría incurriendo en préstamos al Gobierno, algo que la Constitución prohíbe expresamente”.

Base monetaria

El banco central también informó sobre el comportamiento de la base monetaria, que incluye los billetes y monedas en circulación, así como los depósitos bancarios en cuenta corriente. Al 5 de septiembre, la base monetaria aumentó en 22 mil 110 millones de pesos.

En este sentido, la base monetaria alcanzó un saldo de 3 billones 284 mil 334 millones de pesos, lo que implicó una variación anual del 8 por ciento.

Este panorama financiero, si bien robusto en su cifra máxima histórica, subraya la constante necesidad de una gestión fiscal prudente y un apego estricto a las normativas constitucionales que definen el uso de estos recursos vitales.