Inversión histórica: habrá billones para educación, becas e infraestructura

Presupuesto para 2026

Destaca Sheinbaum aumento en 10.2 por ciento

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el presupuesto educativo es uno de los rubros que mayor incremento se presenta en el Paquete Económico 2026 con una inversión de más de 1.1 billones de pesos (bdp), lo que representa un aumento de 7.1 por ciento en términos nominales y de 3.4 por ciento en términos reales, respecto a 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que se trata de una inversión educativa que se traducirá en más recursos para Educación Básica, Media Superior y Superior; a infraestructura y a becas, con el objetivo de que, desde primero de primaria hasta el tercero de preparatoria, todos los estudiantes estén becados.

“Decían ‘gasto en educación’; nosotros le llamamos ‘inversión educativa’, inversión en educación, porque no es un gasto, es una inversión. Entonces, este año estamos dando más recursos a educación básica, más recursos a educación media superior y más recursos a educación superior; más recursos a becas y más recursos a mejoramiento de la infraestructura educativa, a escuelas. Ese es el programa completo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que la ampliación de la cobertura de la nueva Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica para 2026, se dará en dos partes: primero a los grados escolares 4to, 5to y 6to; y se cerrará 2026 con 1ro, 2do y 3ro.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que ha sido con los gobiernos de la Cuarta Transformación que el presupuesto para la educación tuvo un incremento de más del 10.2 por ciento en términos reales del 2018 al 2026, el cual el siguiente año será utilizado para impulsar la Nueva Escuela Mexicana, a través de:

Incrementar a 21.6 millones de becarios a través de un presupuesto total de 185 mil millones de pesos (mdp) para la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, la Beca de Educación Superior “Jóvenes Escribiendo el Futuro” y la Beca Universal Rita Cetina, para educación básica la cual tendrá un aumento de más de 50 mil millones de pesos en beneficio de 17.2 millones de becarios, que a partir del siguiente año incluirá a alumnos de primaria, inscribiéndose a este apoyo, en enero estudiantes de 4to, 5to y 6to, mientras que en septiembre los de 1ro, 2do y 3ro.

La Escuela es Nuestra con un aumento de mil mdp, lo que va a permitir que se intervenga el 100 por ciento de las preparatorias del país y se atenderá 75 mil escuelas de educación básica, con lo que se alcanza una cobertura del 65 por ciento en este nivel.

Continuidad en la expansión de la Educación Media Superior, a través de una inversión de 5 mil mdp, para la creación de 50 mil nuevos lugares con 20 construcciones, 60 ampliaciones, 30 telebachilleratos. Estos espacios se sumarán a los 38 mil que serán aperturados este 2025, con lo que en conjunto para el siguiente año será un avance del 73 por ciento de la meta sexenal de 120 mil lugares.

Apoyo a Instituciones de Educación Superior, con un presupuesto total de 167 mil mdp, para Escuelas Normales, Universidades Tecnológicas, así como la Universidad Nacional Autónoma de México con 53.7 mdp; el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con 22.4 mdp y para la Universidad Autónoma Metropolitana con 10 mil mdp.

Universidad Nacional Rosario Castellanos, en 2026 tendrá un presupuesto de mil 318 mdp y llegará a una matrícula de más de 100 mil estudiantes en 19 unidades académicas.

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el cual tendrá un presupuesto de 3 mil 100 mdp y llegará a una matrícula de 96 mil estudiantes.

Medidas arancelarias no son acto de coerción, insiste CSP

Sobre la aplicación de aranceles, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que las medidas arancelarias propuestas por su gobierno no constituyen un acto de coerción ni están dirigidas específicamente contra China, sino que aplicarán de manera general a todos los países con los que México no tiene tratados de libre comercio.

La mandataria respondió al posicionamiento del gobierno chino, que un día antes advirtió que se “opone firmemente a cualquier coerción” tras el anuncio de un posible arancel de 50 por ciento a la importación de automóviles provenientes del gigante asiático.

“Primero, no son medidas de coerción y no son contra China. Eso es muy importante. Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniéndola”, subrayó Sheinbaum. Explicó que se trata de decisiones que buscan fortalecer la producción nacional y que no violan normas internacionales, pues la regla será para todos los países sin acuerdos comerciales con México.

La jefa del Ejecutivo recordó que ya se han sostenido conversaciones previas con autoridades chinas, tanto en visitas oficiales como en encuentros con el embajador recién acreditado en México, y adelantó que la próxima semana habrá nuevas reuniones para dialogar sobre el tema. “La plática con todos está abierta. Entonces no son ni discriminatorias ni de coerción. El objetivo es fortalecer la producción nacional”, recalcó.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que estas medidas afecten el intercambio comercial, Sheinbaum minimizó el riesgo. Señaló que México exporta muy poco a las naciones involucradas y que la mayoría de los flujos son importaciones..

“Queremos que quede claro al pueblo de China y de todos los países involucrados que no tenemos nada contra ellos. Al contrario, hay respeto y admiración. Pero nuestra visión es fortalecer la economía de México”, concluyó.

Siguen las investigaciones sobre huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal no han concluido y que continúan realizándose detenciones de personas presuntamente vinculadas a estas prácticas ilícitas.

Recordó la mandataria que las recientes detenciones, entre las que está la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, se originaron tras el aseguramiento en marzo de un buque en Tampico que declaró transportar naftas con permiso temporal de importación, pero que en realidad contenía diésel. La detección de esta irregularidad permitió abrir una amplia indagatoria que ha derivado en la captura de elementos de la Marina, empresarios y civiles.

Sheinbaum Pardo explicó que este delito provoca un “doble daño”: por un lado, la evasión de impuestos al introducir combustibles sin pagar las contribuciones correspondientes, y por otro, la competencia desleal que afecta tanto a los importadores legales como a Pemex, al colocarse el producto ilícito en el mercado a precios menores.

En respuesta a los señalamientos de que ex funcionarios podrían estar implicados, la mandataria recordó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de determinar las responsabilidades. “Cuando decimos cero impunidad, es cero impunidad”, enfatizó, al subrayar que las investigaciones continúan y que cualquier detención obedece a los hallazgos de la autoridad competente.

También informó que se han detectado otros casos de contrabando de combustible, como los ferrotanques cargados con producto ilegal que circulaban en ferrocarriles. Sobre la existencia de al menos 555 empresas bajo investigación en aduanas, Sheinbaum indicó que corresponde a la FGR precisar cuántas y cuáles resultan vinculadas.