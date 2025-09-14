Martha Patricia Zarza Delgado abandera a la delegación que representará a la UAEMéx en Campeonatos Nacionales ANUIES 2025

Se llevarán a cabo a partir del 26 de septiembre en diferentes sedes como la UNAM, la UANL, la UdeG y la propia Autónoma mexiquense

En un acto que reafirma el compromiso institucional con el fomento al deporte, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de la delegación deportiva que representará a esta casa de estudios en los Campeonatos Nacionales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) del segundo semestre de 2025.

En el Gimnasio Universitario “Lic. Adolfo López Mateos”, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, entregó el lábaro institucional a las y los deportistas, como símbolo de unidad e identidad universitaria.

Ante integrantes del gabinete de la Administración 2025-2029 de la institución y comunidad universitaria, Zarza Delgado felicitó a las y los integrantes de la delegación por su dedicación y disciplina, y los exhortó a representar con orgullo y ética los valores universitarios durante su participación en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2025.

“En este proceso de Transformación Universitaria uno de los ejes es que todas y todos podamos avanzar hacia una mejor condición de desarrollo, visión que el deporte universitario genera y promueve”, indicó.

En su momento, el secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, reconoció la labor de cada representante auriverde y exhortó a la delegación a confiar en el desempeño durante la primera etapa de estos juegos.

“El sacrificio y entrega de cada uno de ustedes ya los hace ganadores desde este momento. El reto no es sencillo, pero cuentan con el apoyo y respaldo de esta casa de estudios”, subrayó.

Llamado a competir con valentía, respeto y orgullo

Por su parte, la alumna de la Facultad de Ciencias de la Conducta y actual campeona panamericana y mundial de Frontón y medallista de plata en pádel en la Universiada Nacional 2025, Marifer Noriega Medina, hizo un llamado sus compañeros participantes a competir con valentía, respeto y orgullo para defender los valores que les identifican como parte de la comunidad UAEMéx.

La delegación auriverde está integrada por 140 estudiantes deportistas y 20 entrenadores, quienes participarán en las disciplinas de ajedrez, bádminton, gimnasia aeróbica, esgrima, e-sport, frontón, kickboxing, natación, pádel y porras y animación.

Durante este acto también se realizó la entrega de kits deportivos al contingente universitario, como parte del respaldo institucional para su óptima preparación y desempeño en esta justa nacional.

Asimismo, se brindó un reconocimiento especial a 62 medallistas universitarios, quienes han destacado en competencias anteriores, consolidando a la UAEMéx como una institución referente en el ámbito deportivo a nivel nacional.

Con esta ceremonia, la UAEMéx ratifica su compromiso con la formación integral de su comunidad estudiantil, impulsando el deporte como una herramienta de desarrollo personal, académico y profesional.

Los Campeonatos Nacionales ANUIES 2025 se llevarán a cabo a partir del 26 de septiembre en diferentes sedes como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara y la propia Universidad Autónoma del Estado de México.