La hora de la verdad

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Creerle o no a Adán Augusto López no es dogma. El tabasqueño no ha hecho nada para deslindar su relación con Hernán Bermúdez Requena, hoy preso en Paraguay.

El yucateco avecindado en Tabasco, acusado de ser el líder del grupo delictivo La Barredora fue detenido en aquel país y será trasladado a México, donde aclarará su relación con el grupo delictivo y una serie de personajes políticos.

Algunos esperan tronantes declaraciones sobre la situación, otros no tanto, ya que habrá que ver hasta dónde llegarán las declaraciones del ahora conocido como “El Abuelo”.

Desde que surgió el tema y la relación de Bermúdez Requena con los grupos delincuenciales, al coordinador de los senadores de Morena, se le etiquetó en su relación, ya que fue quien lo designó jefe policiaco, aunque nunca reveló si sabía de la mala fama de este personaje.

Adán es altanero, soberbio y prepotente en su trato con la prensa y bastante lacónico en sus comentarios, por lo que ahora tendrá la oportunidad de expresar su sentir en torno al tema.

Sabe que la sola mención de su nombre en las declaraciones de Bermúdez Requena lo convierte en motivo para ser investigado, aunque la figura del fuero lo mantiene medianamente a salvo.

Por lo pronto. él ya aseguró que si es requerido acudirá a declarar ante la autoridad que sea.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado que en éste y otros casos habrá “cero impunidad”.

El tema referente a La Barredora se convirtió en emblemático para conocer de cierto la relación que guardan los grupos delictivos en su trato y hasta complicidad con los grupos del poder político.

La situación de Hernán Bermúdez lo ubica en la posibilidad del criterio de oportunidad, lo que equivaldría a revelar la eventualidad de sus relaciones con el gobierno de Tabasco que encabezaron Adán Augusto López y Carlos M. Merino el sexenio pasado.

También es posible que el senador López Hernández sea exonerado por el ex mando policíaco, quien acepte toda la responsabilidad del caso y Adán Augusto limpie su desgastado nombre.

Esperamos que en el caso Tabasco y La Barredora no se presenten situaciones anómalas como las ocurridas con el reciente caso del huachicol y se conozca la verdad del tema y se esclarezca si los altos mandos del gobierno sabían o no de la relación del jefe policíaco con los grupos delincuenciales.

Es una magnífica oportunidad para profundizar si la relación Adán Augusto Hernán Bermúdez es similar a la que se le endosa a Felipe Calderón con Genaro García Luna.

Es la hora de la verdad y una oportunidad a modo para conocer hasta dónde llegará el gobierno para esclarecer la serie de dudas que rondan a los gobiernos de Morena.

*********

Vale la pena que el gobierno investigue cuáles son las razones por la que los comercios ya aplican el aumento al consumidor en tabaco, gaseosas y cervezas, si todavía el Congreso no lo aprueba. ¿Son los distribuidores o los comerciantes los abusivos? Dentro de la negatividad sobre temas de Tabasco, se encuentra uno positivo. La tabasqueña Fátima Bosch fue ganadora del concurso Miss Universe en su versión mexicana y concursará en el mundial a celebrarse en Tailandia.

