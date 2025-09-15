Cancún se perfila como primer destino turístico “cero residuos”

Transformación de la gestión ambiental

Se busca reducir la generación de basura y fomentar la reutilización de materiales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con el objetivo de transformar la gestión ambiental en uno de los destinos turísticos más visitados del país, Cancún ha iniciado un ambicioso proyecto para convertirse en un destino “cero residuos” en un plazo de tres años. Esta iniciativa pionera busca reducir drásticamente la generación de basura, fomentar la reutilización de materiales y preservar los ecosistemas costeros y marinos que son emblema de la región.

El proyecto es impulsado por la organización Sustentur, en colaboración con la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, y cuenta con el respaldo financiero de la fundación internacional Tui Care Foundation. De los 12 millones de pesos estimados para su ejecución, cinco millones serán aportados por la fundación, mientras que el resto se financiará mediante el cobro del Impuesto al Derecho de Saneamiento Ambiental y contribuciones del sector hotelero.

Vicente Ferreyra Acosta, director de Sustentur, explicó que el proyecto se encuentra en su fase inicial de diagnóstico, en la que participan 15 empresas locales. Esta etapa contempla el análisis de los tipos de residuos generados, los porcentajes de reciclaje y las prácticas actuales de reutilización, datos que hasta ahora no habían sido sistematizados en Cancún.

El plan contempla trabajar con grupos de cinco empresas cada seis meses, promoviendo procesos de transformación de residuos para darles una segunda o tercera vida útil. Además, se desarrollarán campañas de concientización dirigidas tanto a turistas como a residentes, con el fin de modificar hábitos de consumo y fomentar una cultura de sostenibilidad.

Entre los ecosistemas prioritarios para la limpieza y conservación se encuentran las playas, cenotes, manglares y fondos marinos. La meta es lograr que estos espacios estén libres de residuos, no solo por estética, sino por su valor ecológico y turístico.

El proyecto también contempla jornadas de limpieza y foros de divulgación, como parte de una estrategia de educación ambiental. La expectativa es que, una vez consolidado en Cancún, el modelo pueda replicarse en otros destinos turísticos del país.

Ferreyra Acosta subrayó que Cancún será el primer destino en México en implementar una iniciativa de esta magnitud, lo que posiciona a la ciudad como referente en turismo sostenible. “La expectativa es tener acciones muy concretas para disminuir los residuos y recuperar ecosistemas clave, involucrando al sector privado y al municipio”, afirmó.

Este esfuerzo marca un hito en la transición hacia un modelo turístico más responsable, en el que la conservación ambiental y el desarrollo económico pueden ir de la mano. Cancún, más allá de sus playas, busca convertirse en un ejemplo de innovación ecológica para todo el país.

Destinan zona costera a Bacalar para uso público

En un paso significativo hacia la recuperación de espacios públicos costeros, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha oficializado la destinación de más de 4 mil metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) al municipio de Bacalar. El objetivo: habilitar playas públicas para recreación y esparcimiento, sin permitir construcciones ni instalaciones que alteren el entorno natural.

Los acuerdos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2025, detallan dos superficies específicas:

– Playa El Maizal: ubicada en la calle Paloma Torcaza, kilómetro 28+855 del tramo Uvero–Puerta Herrero, localidad El Uvero. Tiene una extensión de 1,991.66 m².

– Playa El Coral: localizada en la calle X’Killih, kilómetro 31+760 del camino costero Uvero–Puerta Herrero, en la localidad La Casona. Su superficie es de 2,036.28 m².

Ambas zonas están destinadas exclusivamente para uso público, sin autorización para obras, construcciones o instalaciones permanentes. Esto garantiza el libre acceso y la conservación del paisaje costero.

La Semarnat, a través de su Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, será responsable de vigilar el cumplimiento estricto de los acuerdos. En caso de que el municipio de Bacalar dé un uso distinto al previsto, o deje de utilizar las superficies, estas serán retiradas y regresarán a la administración federal.

Además, cualquier actividad autorizada deberá contar con los permisos correspondientes a nivel federal, estatal y municipal, y ajustarse a las disposiciones vigentes en materia de protección ambiental.