Detectan 194 postes de la CFE en riesgo de desplome en Playa

Secretaría de Servicios Públicos Municipales

Riesgo inminente para peatones, automovilistas y el suministro eléctrico

Un diagnóstico realizado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales reveló que al menos 194 postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentan un avanzado estado de deterioro en diversas zonas de Playa del Carmen, lo que representa un riesgo inminente para la seguridad de peatones, automovilistas y el suministro eléctrico de la ciudad.

El levantamiento se realizó en el casco antiguo y áreas céntricas del municipio, incluyendo la colonia Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con Julieta Martín, titular de la dependencia, los postes presentan daños estructurales visibles, como quebraduras en la base, sobrecarga de cableado y desgaste del concreto, lo que podría provocar su colapso en cualquier momento.

“El deterioro es alarmante, y aún no hemos evaluado colonias más alejadas del centro. Es evidente que la infraestructura eléctrica necesita atención urgente”, declaró Martín.

Hasta el momento, solo cuatro postes han sido retirados, cifra que resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. La Secretaría ha documentado los daños con fotografías y reportes técnicos, los cuales han sido enviados a la CFE en al menos seis sesiones de trabajo, con más de 200 reportes sobre postes, tapas y muretes dañados.

Sin embargo, la respuesta de la empresa ha sido mínima: menos del 10% de los daños reportados han sido atendidos, lo que ha generado preocupación entre autoridades locales y vecinos de las zonas afectadas.

Ante la falta de acción, el gobierno municipal ha elevado la situación a instancias superiores. Luis Herrera, secretario general del ayuntamiento, sostuvo reuniones con el superintendente de la CFE para exigir una solución inmediata.

“Estos postes dañados son un riesgo directo para la seguridad de los habitantes y los automovilistas. La CFE tiene que asumir su responsabilidad”, enfatizó Martín.

El caso pone en evidencia la necesidad de establecer una estrategia efectiva de mantenimiento urbano, que garantice la atención oportuna de reportes ciudadanos y prevenga accidentes derivados del colapso de infraestructura pública.