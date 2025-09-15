Detienen FGE y GN a una mujer por trata y prostitución en Cancún

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Catean inmueble que funcionaba como spa; rescatan a 3 mujeres

En un país donde la violencia estructural se disfraza de normalidad, los casos de trata de personas suelen aparecer como notas aisladas, breves y fugaces. Sin embargo, cada operativo, cada víctima rescatada y cada inmueble asegurado nos recuerda que este delito no ocurre en rincones lejanos ni en zonas de conflicto: está presente en nuestras colonias, detrás de fachadas aparentemente legítimas, como spas, bares o centros de masajes.

La reciente intervención en Benito Juárez, uno de los municipios más transitados de Quintana Roo, revela una vez más que la explotación sexual se sostiene en redes que operan con discreción, pero con una lógica de mercado brutal. El siguiente reporte oficial da cuenta de ello.

Derivado de una denuncia anónima y luego de trabajos de investigación de campo y gabinete, la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Guardia Nacional, cumplimentó una orden de cateo a un inmueble que funcionaba como spa; durante la ejecución del mandato judicial ubicaron a tres mujeres, quienes fueron resguardadas. Asimismo, detuvieron a una femenina por su presunta relación en hechos posiblemente constitutivos del ilícito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.

La diligencia fue cumplimentada en el domicilio ubicado en la calle Playa del Palmar entre avenida Palenque y Hornos de la Supermanzana 29 de Benito Juárez, donde los agentes participantes aseguraron indicios como libretas con diversos documentos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y preservativos.

Las primeras indagatorias por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas señalan a que, en el lugar, las mujeres prestaban, además de masajes terapéuticos, servicios sexuales por los que cobraban, por 45 minutos, 700 pesos, de los que el negocio se beneficiaba con 500 pesos, el cual era entregado a la encargada, de nombre Imer Lorena “N”, quien fue detenida.

Tras concluir el cateo, los agentes procedieron a colocar los sellos de aseguramiento en el inmueble, mismo que ahora está bajo resguardo de la FGE. Las mujeres que laboraban en el lugar, presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, fueron resguardadas, derivado de su situación de vulnerabilidad, para la atención médica y psicológica correspondiente.

Los indicios asegurados, así como la persona detenida fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente; en el término legal previsto definirán la situación jurídica de Imer Lorena “N”.

Este caso no debe leerse como un hecho aislado ni como una victoria puntual. Es una llamada de atención sobre la persistencia de redes de explotación que se adaptan a los entornos urbanos y turísticos, aprovechando la vulnerabilidad de mujeres en contextos precarios. La acción de las autoridades es necesaria, pero insuficiente si no se acompaña de políticas de prevención, atención integral a las víctimas y una ciudadanía que no normalice la mercantilización del cuerpo. Porque detrás de cada “servicio” hay una historia de coerción, de silencio y de sobrevivencia. Y eso no puede seguir ocurriendo a plena luz del día.

Descubren fábrica clandestina en Chetumal

La desaparición de cinco hombres originarios de Nayarit en la capital quintanarroense reveló la existencia de una fábrica clandestina de cigarros operando desde el interior de un hotel, presuntamente bajo el mando de un empresario de origen coreano. El caso, que ha generado preocupación entre autoridades estatales y colectivos de búsqueda, se encuentra bajo investigación por parte de la FGE.

Los hechos ocurrieron en el Hotel Luna Caribe, ubicado en Chetumal, donde un grupo armado irrumpió en las instalaciones y presuntamente privó de la libertad a cinco trabajadores: Alexis Augusto Ibarra Cornejo (20 años), Jack Iván Barra Mendoza (45), Juan Antonio Ríos Quiroz (40), Veiko de Jesús Ruíz Verdín (29) y César Augusto Ahumada Montes (43).

Según declaraciones del fiscal Raciel López Salazar, los desaparecidos fueron contratados bajo engaños para laborar en una empresa privada, pero en realidad fueron empleados en una fábrica ilegal de cigarros instalada en la parte trasera del hotel, donde también residían.

“Realmente fueron contratados para trabajar en una fábrica clandestina de cigarros ubicada al fondo del inmueble, en una zona estratégica donde incluso tenían sus habitaciones”, explicó el funcionario.

La investigación señala que el inmueble funcionaba como centro de manufactura y distribución de productos de tabaco, posiblemente vinculados al contrabando desde la zona libre de Belice. El presunto responsable sería un empresario coreano, asociado con al menos dos personas más, quienes estarían involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de mercancías.

En el marco de esta indagatoria, la FGE también confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de un padre y su hijo que residían en el mismo hotel y que tenían vínculos con la red delictiva. Ambos habrían trabajado para el empresario señalado y contaban con habitaciones asignadas dentro del inmueble.

La SSC incauta más de 6 mil dosis de narcóticos

En el marco de la estrategia interinstitucional para la construcción de paz y seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, en coordinación con el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz, logró el aseguramiento de más de 6,600 dosis de narcóticos durante una semana de operativos intensivos realizados entre el 8 y el 14 de septiembre.

De acuerdo con el reporte oficial, se incautaron un total de 6,677 dosis, distribuidas de la siguiente manera: 5,777 dosis de marihuana, 541 de cristal, 278 de crack, 66 de cocaína y 15 de tusibí (cocaína rosa).

Además del decomiso de drogas, las autoridades aseguraron seis armas cortas, 35 cartuchos útiles, seis cargadores, cuatro armas blancas y tres réplicas de arma de fuego, como parte de los operativos desplegados en distintos puntos del estado.

El trabajo de inteligencia del Complejo de Seguridad C5 permitió la identificación de siete vehículos y 15 motocicletas vinculadas con hechos delictivos, así como la recuperación de cuatro automóviles y tres motocicletas con reporte de robo, cuyos conductores fueron detenidos.

En cuanto a las acciones judiciales, la SSC puso a disposición de las autoridades a un total de 579 personas, distribuidas de la siguiente forma: 498 ante el Juez Cívico, 42 ante el Ministerio Público del Fuero Común, 28 ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud, 10 por hechos de tránsito y 1 menor ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes