Coparmex ve riesgos para Q. Roo con el Paquete Económico 2026

Piden dar garantías a la inversión

Empresarios califican de demasiados optimistas los pronósticos de crecimiento para 2026

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emitió una alerta sobre los posibles riesgos que el Paquete Económico 2026 podría representar para el desarrollo económico de Quintana Roo. El organismo empresarial señaló que el presupuesto federal proyectado para el próximo año se basa en supuestos optimistas de crecimiento y mantiene un nivel elevado de endeudamiento público, lo que podría afectar directamente a sectores clave en estados turísticos como Quintana Roo.

El Paquete Económico 2026 contempla un gasto total de 10.1 billones de pesos, frente a ingresos estimados en 8.7 billones, lo que genera un déficit equivalente al 4.1 % del PIB, apenas por debajo del registrado en 2025. Coparmex advirtió que este cálculo parte de un rango de crecimiento económico de entre 1.8 % y 2.8 %, condicionado por factores como la seguridad, la certeza jurídica y las garantías a la inversión, todos ellos esenciales para la estabilidad de destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen.

“La falta de incentivos y la incertidumbre fiscal pueden desalentar la inversión y limitar el crecimiento de las Mipymes, que son el motor económico de Quintana Roo”, señaló el organismo.

Uno de los puntos más críticos señalados por Coparmex es la reducción presupuestal en áreas sensibles. La Secretaría de Salud sufrirá un recorte del 3.2 %, a pesar de que 44.5 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios médicos. En materia de seguridad ciudadana, el presupuesto disminuirá en 17.5 %, lo que podría debilitar la capacidad institucional para garantizar entornos seguros, especialmente en zonas con alta afluencia turística.

Aunque la inversión pública crecerá en términos reales un 19.8 %, alcanzando 1.25 billones de pesos, Coparmex considera que esta cifra aún está lejos del 5 % del PIB requerido para detonar la inversión privada. Además, uno de cada cuatro pesos irá destinado a Pemex, lo que limita la diversificación de proyectos estratégicos y resta recursos a sectores como infraestructura, innovación y apoyo a microempresas.

El paquete también contempla incrementos en el IEPS a productos como bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos, así como cambios en la deducibilidad de cuotas al IPAB. Para Coparmex, estas medidas envían señales de incertidumbre fiscal que podrían afectar el consumo sin garantizar mejoras sustanciales en salud o seguridad.

En un estado donde más del 80 % de la actividad económica está vinculada al turismo y al comercio, la falta de incentivos para las Mipymes, la reducción en seguridad y salud, y la concentración del gasto en sectores no prioritarios podrían frenar la generación de empleos formales y limitar el desarrollo regional.

Limpiar cada cenote contaminado

puede costar hasta 150 mil pesos

La recuperación ambiental de los cenotes urbanos en Cancún enfrenta un reto económico considerable: la limpieza profunda de cada cuerpo de agua puede alcanzar un costo de hasta 150 mil pesos, según reportes de la Dirección de Ecología del municipio de Benito Juárez. Esta cifra refleja no solo la complejidad técnica del proceso, sino también la urgencia de atender la creciente contaminación que afecta al menos 25 % de los cenotes ubicados en zonas urbanas.

La limpieza de cenotes requiere la participación de buzos especializados, recolección de residuos sólidos en superficie y fondo, instalación de barreras físicas para evitar nueva acumulación de basura, y en algunos casos, reforestación del entorno. El cenote Tunich, ubicado en la Región 100 de Cancún, será intervenido este 11 de septiembre como parte del programa impulsado por la Fundación Bepensa y la cadena Dunosusa, con recursos obtenidos a través de su programa de redondeo.

“Cada jornada implica una logística técnica y comunitaria que va más allá del retiro de basura. Se trata de restaurar ecosistemas vitales para el equilibrio hídrico de la región”, señalaron representantes del programa.

Desde 2015, el programa ha logrado intervenir 71 cenotes en la Península de Yucatán, retirando más de 32 mil kilos de residuos. Las acciones incluyen educación ambiental, instalación de señaléticas, entrega de distintivos a voluntarios y ceremonias simbólicas para entregar los cenotes recuperados a la comunidad.

Destacan que se han identificado 11 cenotes altamente impactados en supermanzanas como Las Américas, Torito, Paraíso Maya y Tuunich. Además, se trabaja en el mapeo de 25 sitios adicionales que requieren atención urgente “Queremos que Cancún sea un referente no solo por su belleza natural, sino por su liderazgo en sustentabilidad.

El alto costo de cada intervención ha motivado la búsqueda de mecanismos de financiamiento mixto, incluyendo donaciones, redondeos comerciales y participación ciudadana.