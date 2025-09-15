Impulsa Mara Lezama Jornada de Cirugías de Labio y Paladar Hendido

Cirugias reconstructivas para transformar la vida de niños y adolescentes quintanarroenses

Playa del Carmen.- Para brindar nuevas oportunidades que transformen su vida a las niñas, niños y adolescentes, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa encabezaron la Segunda Jornada de Cirugías de Labio y Paladar Hendido, realizada del 10 al 14 de septiembre en el Hospital General de Playa del Carmen.

En esta edición, 12 niñas, niños y adolescentes, originarios de Cancún, Playa del Carmen, Bacalar, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, fueron beneficiados con cirugías reconstructivas que mejoran su respiración, alimentación y sano crecimiento.

La gobernadora, destacó que estas acciones forman parte de un gobierno humanista con corazón feminista, que trabaja todos los días para garantizar el derecho a la salud de quienes más lo necesitan y como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para mejorar la calidad de vida de las personas.

Durante el desarrollo de la jornada, la gobernadora Mara Lezama agradeció la labor de las y los médicos maxilofaciales que viajaron desde la Ciudad de México, así como de los tres médicos residentes de Ecuador quienes de manera voluntaria y gratuita participaron en las intervenciones quirúrgicas.

Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, resaltó que cada cirugía significa esperanza y una mejor calidad de vida para las y los pacientes.

“Cada intervención permite mejorar las vías respiratorias, una adecuada alimentación y favorece el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó.

Asimismo, la titular del Ejecutivo estatal refrendó su agradecimiento al equipo de Gobierno del Estado, quienes a través del DIF Quintana Roo, IMSS-Bienestar y la Secretaría Estatal de Salud, coordinaron esfuerzos para brindar los servicios hospitalarios y de quirófano, así como insumos, alojamiento y alimentación al personal médico y a las familias de las y los beneficiarios, garantizando condiciones dignas durante todo el proceso.

Con estas acciones, Quintana Roo reafirma su compromiso de trabajar unidas y unidos para transformar, haciendo visible la esperanza en el rostro de quienes hoy tienen una nueva oportunidad de vida.

Refuerzan acciones para un acceso libre a playas de Tulum

Tulum.- La gobernadora Mara Lezama encabezó una reunión de trabajo con el General Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, Director General del Grupo Mundo Maya, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno para asegurar el acceso libre a las playas de Tulum.

La gobernadora destacó que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso del Gobierno del Estado con la conservación y el acceso equitativo a los recursos naturales, así como con la promoción de un turismo responsable y sostenible.

Al evento asistieron representantes de instituciones estatales y federales, incluyendo el INAH, la CONANP y autoridades del Grupo Mundo Maya, así como secretarios y funcionarios de diversas dependencias del Gobierno de Quintana Roo.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para que los espacios naturales de Quintana Roo estén al alcance de todas y todos, fortaleciendo el desarrollo social y turístico de la región.