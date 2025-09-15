Temporada baja: meseros se resignan a vivir de las propinas

Difícil época para restauranteros

Baja afluencia y encarecimiento de insumos impacta en el pago de nóminas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Meseros y meseras de Cancún, Playa del Carmen y Tulum enfrentan un doble reto: la baja turística de septiembre, octubre y noviembre -conocida como “septihambre”, “octahambre” y “novihambre”- y las cuotas que cobran los sindicatos por afiliación, sin claridad en los beneficios.

El Sindicato de Meseros de Quintana Roo, a travéz de sus voceros, comunicó que cada trabajador aporta entre 30 y 50 pesos semanales, pero reconoció que en caso de despido las gestiones para reinstalación o indemnización son limitadas, pues la ley laboral suele proteger primero a la empresa que ofrece liquidación conforme a derecho.

Los adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) señalan que los restaurantes enfrentan una crisis económica por la baja afluencia y el incremento en el costo de insumos como carnes, mariscos y verduras, lo que impacta en el pago de nóminas y deja a muchos meseros con ingresos sólo de propinas.

En su oportunidad, el economista Rafael Gutiérrez del Observatorio Turístico de Quintana Roo añadió que, en temporada baja, hasta un 40% de meseros se queda sin empleo formal o con jornadas reducidas, lo que aumenta la dependencia de propinas y los deja sin seguridad social ni ingresos fijos.

La situación se agrava cuando las empresas reducen personal para ahorrar costos, mientras los sindicatos continúan cobrando cuotas, lo que genera reclamos por falta de apoyo efectivo en estas etapas críticas del año.