Recupera Bacalar dos playas públicas más

El Maizal y El Coral

Bacalar.- El municipio de Bacalar sumó dos nuevas playas públicas a su patrimonio turístico y ambiental, tras la autorización oficial emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), publicada en el Diario Oficial de la Federación. Las playas, denominadas El Maizal y El Coral, se ubican en el corredor costero Uvero–Puerta Herrero y representan un avance significativo en la recuperación de espacios de uso común frente al proceso de privatización que ha afectado diversas zonas litorales del país.

La primera superficie, correspondiente a la playa El Maizal, cuenta con 1,991.66 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y está ubicada en la calle Paloma Torcaza, a la altura del kilómetro 28+855 del camino Uvero–Puerta Herrero, en la localidad de El Uvero. La segunda, El Coral, abarca 2,036.28 metros cuadrados y se localiza en la calle X’Killih, kilómetro 31+760 del mismo tramo costero, en la localidad de La Casona.

Ambas playas fueron solicitadas por el municipio desde septiembre de 2022 como parte de un paquete de 14 peticiones de destino. Tras cumplir con los requisitos técnicos y ambientales, la Semarnat emitió el visto bueno en febrero de 2025 y formalizó la cesión el 19 de agosto, con entrada en vigor a partir del 12 de septiembre.

Los acuerdos establecen que las playas serán destinadas exclusivamente para recreación y esparcimiento, sin autorización para realizar obras, construcciones o instalaciones permanentes. La propiedad de las superficies sigue siendo de la nación, y el municipio de Bacalar únicamente tiene el derecho de uso, bajo vigilancia de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros.

Con estas dos nuevas incorporaciones, Bacalar suma ya cinco playas públicas en el corredor costero El Uvero–Pulticub, fortaleciendo su oferta turística con espacios accesibles para la población local y visitantes. Las anteriores fueron El Caracol, El Hipocampo y El Sargazal, otorgadas entre 2022 y 2023.