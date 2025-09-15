Muestran a hoteleros de México el patrimonio natural de Cozumel

Modelo de turismo con sentido social

Se consolida como un destino que conjuga desarrollo, identidad y sostenibilidad

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- En el marco de la III Junta de Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C., la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) mostró a las y los representantes de la industria hotelera de todo el país los atractivos turísticos que administra, destacando que los recursos que genera la institución se reflejan en programas de educación, conservación ambiental, promoción y difusión del arte y la cultura.

En la inauguración del evento, que reunió a alrededor de 80 asistentes, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, dio la bienvenida a las y los participantes y destacó: “Nuestra misión es mostrar que cada visitante que llega a Cozumel no solo disfruta de un destino extraordinario, sino que contribuye directamente al bienestar social y cultural de la isla”.

Como parte de las actividades de vinculación, las y los hoteleros visitaron el Museo de la Isla, donde conocieron la historia, el patrimonio biocultural y el legado de las y los cozumeleños; así como la Reserva Ecológica Laguna Colombia, en el Parque Ecoturístico Punta Sur, donde observaron cocodrilos, diversas especies de avifauna, recorrieron el sendero interpretativo, subieron al Faro Celarén y visitaron el Museo de la Navegación.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Cozumel, Beatriz Tinajero Tarriba, agradeció a la FPMC la organización de las visitas guiadas a los sitios turísticos, que permitieron a las y los asistentes vivir una experiencia significativa y generar nuevos aprendizajes sobre la riqueza natural y cultural de la ínsula.

De esta manera, la FPMC muestra el valor social del turismo y fortalece la relación con uno de los segmentos más importantes de la industria, consolidando a Cozumel como un destino que conjuga desarrollo, identidad y sostenibilidad.

Alistan exposición “S o L T a”

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) inaugurará el 19 de septiembre en el Museo de la Isla la exposición de dibujo y pintura “S o L T a” del artista visual Luis Rodrigo Medina, cuya obra invita a reflexionar sobre el aprendizaje, el desaprendizaje y la exploración de lo lúdico desde la infancia.

A través de la superposición de texto, pintura y dibujo, Medina crea imágenes que transitan entre la figuración y la abstracción, proponiendo un diálogo entre el lenguaje, la palabra y el gesto como herramientas culturales e ideológicas. La muestra reúne más de 300 dibujos realizados durante sus viajes, además de la serie sobre lino Mundos Imaginarios, concebida en residencias artísticas en Italia y Noruega.

Con una sólida trayectoria internacional, el creador tapatío ha expuesto en más de 20 muestras individuales y participado en más de 100 exposiciones colectivas en México, Francia, España, Brasil, Italia, Corea del Sur, Turquía, República Checa, Alemania, Japón, Estados Unidos y otros países. Ha sido galardonado con reconocimientos como el Gran Premio Omnilife en el Salón de Octubre y su trabajo ha sido publicado en medios especializados como ArtNexus, Arte al Día y The Drawer.

La directora del Museo de la Isla, Isela Carrillo Cupul, invitó al público a la inauguración de la exposición, que se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre a las 20:00 horas, y enfatizó que la entrada será libre y abierta a toda la comunidad. “Esta muestra es una oportunidad para acercarnos al arte contemporáneo y vivir la experiencia de explorar la creatividad y el juego desde la mirada de Luis Rodrigo Medina”, señaló.

Por su parte, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacó que la exposición busca garantizar que el arte y la cultura sean accesibles para todas y todos. “Nuestro compromiso es que cada proyecto artístico que llevamos a la isla contribuya al desarrollo cultural de la comunidad y genere espacios de encuentro e inspiración”, afirmó.

La exposición “S o L T a” es una invitación a “soltar, respirar, jugar”, y se presenta como un proyecto que nace del viaje y en el viaje, un flujo continuo de imágenes que evocan la memoria, la inocencia y la curiosidad.

Con esta muestra, la FPMC acerca al público propuestas artísticas de calidad y promueve la reflexión cultural a través de expresiones contemporáneas que dialogan con la identidad y la creatividad.