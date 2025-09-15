Registra la Isla de las Golondrinas 50 casos de dengue clásico y contando

Corte a la segunda semana de septiembre

Condiciones climáticas favorecen proliferación del mosquito transmisor Aedes aegypti

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La isla de Cozumel enfrenta un repunte preocupante de casos de dengue clásico, con 50 contagios confirmados hasta la segunda semana de septiembre de 2025, según reportes del Sector Salud estatal. Las autoridades sanitarias advierten que la cifra podría seguir en aumento debido a las condiciones climáticas y la proliferación del mosquito transmisor Aedes aegypti.

De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Salud, Cozumel presenta una de las tasas de incidencia más altas en Quintana Roo, con 7.06 casos por cada 100 mil habitantes, superando incluso a municipios como Othón P. Blanco. Esta situación ha colocado a la isla en “foco rojo” epidemiológico, lo que ha activado protocolos de vigilancia intensiva y campañas de prevención.

Las lluvias aisladas registradas en la región durante las últimas semanas han favorecido la acumulación de agua en recipientes, charcos y objetos abandonados, creando condiciones ideales para la reproducción del mosquito vector.

Ante el incremento de casos, las autoridades locales han intensificado las brigadas de fumigación, descacharrización y monitoreo en colonias con mayor número de reportes. Además, se ha lanzado una campaña informativa para sensibilizar a la población sobre la importancia de eliminar criaderos potenciales, incluso aquellos tan pequeños como una corcholata.

El Sector Salud exhorta a la ciudadanía a:

– Mantener patios y azoteas libres de objetos que acumulen agua.

– Tapar tanques y depósitos de almacenamiento.

– Permitir el acceso a brigadas sanitarias.

– Acudir al médico ante síntomas como fiebre, dolor muscular, náuseas o sarpullido.

Hasta el momento, los casos registrados en Cozumel corresponden a dengue clásico, sin complicaciones graves ni hospitalizaciones prolongadas. Sin embargo, el sistema de salud local se mantiene en alerta ante la posibilidad de que surjan casos con signos de alarma o dengue grave.

La Dirección de Vigilancia Epidemiológica ha reforzado el monitoreo semanal y la actualización de datos a través del Panorama Epidemiológico de Dengue 2025, con el fin de coordinar acciones interinstitucionales y prevenir brotes mayores.

Urgen acciones para frenar gusano

La ganadería en Quintana Roo enfrenta una amenaza creciente por el resurgimiento del gusano barrenador, una plaga que afecta a animales de sangre caliente y que ya ha provocado más de 100 casos confirmados en el estado. Ante esta situación, representantes del sector agropecuario han solicitado de manera urgente la liberación de moscas estériles, considerada una de las estrategias más efectivas para contener la propagación del parásito.

El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales. Al eclosionar, las larvas invaden los tejidos vivos, provocando infecciones graves, pérdida de peso, disminución en la producción y, en casos extremos, la muerte del ganado. Esta plaga fue erradicada en México en los años noventa mediante la liberación masiva de moscas estériles, pero ha reaparecido en la región peninsular en 2025.

La técnica consiste en criar machos de la especie en laboratorios, esterilizarlos mediante radiación y liberarlos en grandes cantidades. Al aparearse con hembras fértiles, no se produce descendencia, lo que interrumpe el ciclo reproductivo del insecto y reduce progresivamente la población.

Sergio Crisanto Montero, presidente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Quintana Roo, advirtió que la situación podría descontrolarse si no se actúa de inmediato. “Estamos en una zona vulnerable. La liberación de moscas estériles funcionó en el pasado y debe retomarse cuanto antes”, señaló.

El brote ha generado pérdidas económicas significativas para los productores pecuarios, especialmente en municipios como Bacalar y Othón P. Blanco. Se estima que hasta el 90% de los casos no son reportados, lo que dificulta el diseño de estrategias efectivas y aumenta el riesgo de propagación.

Actualmente, los casos se tratan de forma individual, lo que resulta costoso y poco eficiente. La falta de una respuesta coordinada entre autoridades federales, estatales y productores podría derivar en daños severos a la economía del campo peninsular.

Los dirigentes agropecuarios han solicitado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) que active de inmediato el programa de liberación de moscas estériles en la Península de Yucatán. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) también ha reforzado la vigilancia sanitaria y exhorta a los ganaderos a reportar cualquier caso sospechoso.