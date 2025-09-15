David Parra anuncia campaña de sanitización de escuelas por parte de Proyecto Social Naucalpan

Prevención de enfermedades

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- La salud y educación van de la mano, es por ello que nos dimos a la tarea de realizar sanitización de escuelas de nuestro querido Naucalpan, para poder mitigar contagios y que los alumnos, niñas, niños y jóvenes, estudien y se desarrollen de manera segura.

Así lo expresó el luchador social David Parra Sánchez, presidente de la asociación civil. «Proyecto Social Naucalpan», luego de puntualizar que el objetivo principal es prevenir la propagación de virus y bacterias de cualquier tipo, tal y como se hizo durante la pandemia.

“Con la sanitización de escuelas, se busca que éstas sean entornos seguros, toda vez qué tenemos la experiencia de eventos como inundaciones o desbordamientos, que puedan contaminar el ambiente y esto definitivamente, hay que evitarlo”, dijo.

Y es que, efectivamente, dicha asociación inició la limpieza de aulas en la escuela «Francisco I. Madero», «El Rey León», «Santa Cruz del Monte», entre otras, y así lo hará en todos los colegios ubicados en el municipio, pues «nos preocupa y ocupa la salud de las y los estudiantes naucalpenses», remarcó David Parra.

Decenas de voluntarios, coordinados por David Aguirre, miembro de la asociación civil «Proyecto Social Naucalpan» , reiteraron su compromiso de apoyar y enaltecer a ese municipio.

Finalmente, David Parra, puntualizó que “la prevención de enfermedades es una estrategia eficaz para detener la propagación de infecciones y una de las prioridades de esta asociación se preocupa y ocupa de ello”.