Un éxito, jornadas de “Apoyo al Gasto Familiar” en AtizapánEstado de México lunes 15, Sep 2025
- Organizadas por Anuar Azar
Por Arturo Baena
Atizapán de Zaragoza, Méx.- Con gran éxito se han llevado a cabo en diferentes colonias de este municipio, las mega jornadas de “Apoyo al Gasto Familiar”, en donde se otorgan servicios gratuitos en salud, asesoría, trámites, atención animal, productos a bajo costo, entre otras, para apoyar la economía familiar.
“Gracias al diputado Anuar Azar por voltear a ver las necesidades y demandas de los vecinos de Atizapán. Este tipo de apoyos en verdad nos benefician, pues efectivamente es un verdadero apoyo a la economía familiar”, afirmó la luchadora social Miriam García Guzmán
Y es que, hasta el momento, las jornadas se ha realizado el legislador panista Anuar Azar en colonias de Atizapán, como la Lázaro Cárdenas, El Potrero, Ahuehuetes, Colonias, Jardines, Cristóbal Higuera, entre muchas otras más, han beneficiado en la economía de miles de familias.
Durante los recorridos se han otorgado servicios médicos gratuitos, como consultas, ultrasonidos protásticos, abdominal y pélvico, resonancias magnéticas, servicios de podología y exámenes de la vista. Asimismo, se brindan servicios veterinarios como esterilización de perros y gatos, vacunación antirrábica y desparasitación, todo de forma gratuita.
Por otra parte, a las familias de este municipio se les han entregado tinacos a bajo costo y se lleva a cabo el “Supercito”, en donde se ofrecen abarrotes, carne y verdura a bajo costo, en donde los ciudadanos pueden armar despensa para toda la familia.
También se han otorgado asesorías jurídicas y psicológicas, cortes de cabello y trámites para quien lo necesitara.