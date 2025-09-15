Celebra Tlalnepantla el 77 aniversario de su fundación

Ha experimentado varias etapas de crecimiento

Tlalnepantla, Méx.- El pasado 13 de septiembre se conmemoró el 77° aniversario de la erección de este municipio, una localidad que ha experimentado a lo largo de su existencia, varias etapas de crecimiento, expansión y reestructuración productiva. Esta fecha refrenda el orgullo de quienes habitan en esta Tierra de En Medio.

En presencia de la Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, Trinidad Franco Arpero, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz recordó que en el año 1554 se fundó Tlalnepantla, “la vida de nuestro municipio es una historia en la historia de nuestra nación. Testigo y protagonista. Principio y fin. Causa y consecuencia. La historia de nuestra ciudad como caja de resonancia de la historia patria”.

Apuntó que anteriormente se conocía a Tlalnepantla como el “establo de la metrópoli” por su gran producción lechera, emergieron fábricas, factorías y grandes comercios.

El municipio se erigió como ciudad en 1948, en pleno auge del “nacionalismo revolucionario”, en el vertiginoso despliegue del “desarrollo estabilizador” fincado en el intervencionismo estatal y el corporativismo, esto durante los años del “milagro mexicano”, sostenido por tasas de crecimiento económico del 8% anual del PIB en promedio.

“Desde entonces, Tlalnepantla ha experimentado a lo largo de su existencia, varias etapas de crecimiento, expansión y reestructuración productiva, en los años cincuenta y sesenta ya era considerado una zona industrial de gran importancia en el contexto nacional. Esa industrialización y otros factores provocaron una gradual migración interna desde zonas rurales que comenzaron a poblar las inmediaciones”, comentó el Edil en compañía de la Presidenta Honoraria del DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz.

En la década de los noventa, el municipio cambió su vocación productiva y pasó de ser una ciudad llena de fábricas a una localidad de comercio y servicios. Actualmente, las ciudades son un lugar de ebullición de ideas cambiantes y prácticas por la concurrencia del factor humano, trabajo y capital, son el motor de la riqueza cultural, social y económica de las naciones.

Tlalnepantla y sus 750 mil habitantes forman parte de la megalópolis situada en la periferia de la Ciudad de México, la séptima aglomeración más poblada del mundo. Por su posición geográfica es la puerta estratégica de entrada y salida del noreste de la Ciudad de México hacia la región centro del país y posee una amplia infraestructura vial. En cada uno de los 84 kilómetros cuadrados que conforman el territorio, viven 9 mil habitantes diseminados en 265 comunidades divididas en fraccionamientos, colonias, unidades habitacionales y pueblos originarios.