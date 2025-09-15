La alcaldesa Azucena Cisneros inauguró senderos seguros

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró dos Senderos Seguros en la zona de Santa María Tulpetlac, uno de ellos que conecta con un paradero del transporte público de la autopista México-Pachuca, que estaba oscuro y donde eran frecuentes los asaltos. La presidenta municipal recorrió los nuevos Senderos Seguros, ubicados en avenida José María Morelos y Pavón, en Santa María Tulpetlac, y calle Baja California, en Guadalupe Coatzochico Tulpetlac, esta última que conduce a un paradero del transporte público de la autopista México-Pachuca, utilizado por cientos de personas. Habitantes del lugar relataron que dicho paradero, conocido como El Jorobado Tulpetlac, constituía riesgo para la población, pero era la única alternativa de cientos de colonos para abordar unidades del transporte público hacia Metro Indios Verdes y la Ciudad de México.

Cisneros Coss dijo que recibió múltiples muestras de agradecimientos de colonos “por lo que aquí significa la luz”, a los que respondió que es responsabilidad del gobierno municipal atender las demandas de la población.

“Nosotros trabajamos por causas, no por dinero, ni por otro interés. Y todos los funcionarios saben que nuestra causa es la gente, resolver problemas, que tenemos que hacerlo como podamos, con uñas y dientes, que nos toca hacer de todo y no tenemos opción. Necesitamos todos los días abonar para que la gente se siga sintiendo más segura, acompañada y que estamos haciendo cosas por sus comunidades”, expresó.