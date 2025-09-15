2025 Tournado Beta + Nuno es una fusión de grandes sonidos

Con nuevos discos y sencillos

Una gira que celebra la madurez creativa de dos bandas hermanas

Por Arturo Arellano

Esta gira marca un precedente en la trayectoria de Beta y Nuno, dos proyectos que han crecido en paralelo y que ahora se unen para recorrer los grandes éxitos que han definido sus carreras. Arturo, integrante de Beta, nos compartió en entrevista cómo surgió esta colaboración y lo que podemos esperar de Tournado 2025.

“Estamos felices. Ha sido un trabajo de paciencia, porque cuando empezamos con la idea queríamos sacar un disco. Nos fuimos al Sony Ranch a grabar, y de ahí ya salieron tres temas. En ese proceso nos preguntamos cómo iba a ser la promoción, y salió algo mágico con los Nuno, que también estaban grabando y lanzando sencillos. Su agencia les propuso un tour, nos lo comentaron a nosotros, y desde ahí todo fluyó muy bien.”

La gira ya arrancó con fechas en Toluca y Puebla —ciudad natal de Beta— y continuará por varias ciudades del país, cerrando el 13 de diciembre en la Ciudad de México. Aunque no hay planes inmediatos de grabar juntos, Arturo no descarta que en algún momento compartan escenario en una canción en vivo.

“Cada quien tendrá su momento en el escenario, nos iremos turnando. Pero yo tengo muchas ganas de que toquemos alguna canción juntos y converjamos. Echamos mucho relajo, tratamos de conectar con la gente. Tocamos canciones nuevas y también las de antes. Vamos armando el show según sentimos al público, nos gusta mucho eso, porque tendremos a la gente muy cerca. Siempre nuestros shows son fluidos, improvisamos, nos entendemos muy bien los Beta en el escenario. Por eso el último disco se grabó en vivo, todos tocando al mismo tiempo.”

Uno de los temas que Arturo espera incluir más seguido en el setlist es “Gracias por nada”, una canción con un riff energético que invita al público a brincar “La hemos tocado poco, pero la gente se pone muy intensa. Creo que ya quiero repetir ese tema, normalizarlo dentro del set, para ver a toda la gente brincando.”

El nuevo disco de Beta se titulará A la mitad, inspirado en la reflexión sobre el punto medio de la vida.

“Creemos que estamos justo en la mitad. De los 35 para arriba, si pensamos que vamos a vivir unos 80 años, pues ahí estamos. Yo ya tengo 39. Y de ahí se fueron desprendiendo las ideas para el disco, canción por canción, cada una con su tema. Hablamos de lo que pasa a esta edad. Por ejemplo, ‘Gracias por nada’ habla de cuando se terminan las relaciones, de decirle a la gente: adiós, buena suerte y gracias por nada.”

Como sorpresa especial, el disco incluirá una colaboración con Paco Familiar de DLD, en el tema “Mala suerte”.

“Después de mucho tiempo, por fin pudimos concretarlo. Tenemos unos diez años de amistad. Ellos nos iban a ver, siempre hemos estado ligados. Nos han invitado a abrir sus fechas, y de hecho, las tocadas más grandes que hemos tenido han sido con ellos. Por fin coincidimos con Paco. Él hizo su parte, le dio intención.”

Arturo también compartió cómo ha integrado herramientas digitales en su proceso creativo, sin perder el valor del trabajo artesanal.

“He tenido que hacer documentos para todo lo que se necesita cuando sacas canciones y sencillos. Me he ayudado mucho de la inteligencia artificial, he hecho algunas canciones con Soon. Se puede usar para arrancar, para tener ideas, no para reemplazarnos. Lo que va a pasar realmente es que el arte artesanal, el saber tocar un instrumento con las manos, será mucho más apreciado.”

Sobre Beta: Es una banda de rock alternativo, que cuenta con una discografía que incluye álbumes como: “Revolver”, “Beta”, “Segunda Piel”, entre otros. Han pisado escenarios como El Lunario del Auditorio Nacional, logrando un sold out en 2019; el festival Foro Indie Rocks, donde presentaron “Segunda Piel”; así como también en el Vive Latino, en la edición del año 2020.

Sobre Nuno: Es una banda mexicana de pop punk fundada en el año 2013, con una discografía que incluye temas como “Doble Vida”. Tienen colaboraciones con bandas como Todos, DON y Say Ocean en el tema de la gira “Todos Somos Nuno”. Han tocado en recintos importantes como el Auditorio BB, el Foro Indie Rocks y el Foro Alicia.

BETA & NUNO se presentaron en Foro Lando de Toluca, posteriormente en puebla y ahora cumplirán con las siguientes fechas: -Pachuca – 25 de Octubre, Jardín Caníbal -Monterrey – 15 de Noviembre, Nodriza Studio -León – 05 de Diciembre, Foro Paruno -Querétaro – 06 de Diciembre, Sala Arpa -CDMX – 13 de Diciembre, Fuck Off Room A su vez también visitarán Colombia en el mes de Octubre para deleitar a su público del norte de Sudamérica. Boletos en Passline, excepto en León que se venden en Boletia.com