Delfina Gómez y CSP reafirman compromiso por la transformación

El oriente mexiquense deja atrás el olvido

Gobernadora y Presidenta e refrendaron su compromiso de trabajo por los que menos tienen

Toluca, Estado de México.– Con el respaldo de más de 15 mil personas reunidas en la capital mexiquense, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez recibió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien presentó su Informe de Resultados en su primer año de gobierno. En su mensaje de bienvenida, la maestra reiteró el compromiso del Estado de México de caminar al lado del Gobierno de México para consolidar la transformación.

“Reafirmar el compromiso del Gobierno del Estado de México de trabajar a su lado, junto con su gran equipo”. Reconoció el rescate de una de las regiones del Edoméx que por décadas se mantuvo en el olvido: «Desde el Oriente del Estado de México, que por años estuvo en el olvido, hoy reafirmamos que es motor de la transformación y que nunca más quedará atrás. El oriente, hoy en cambio, es protagonista de la transformación y motor de esperanza para todo el estado”, señaló la Mandataria estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que gracias a los Programas del Bienestar, hoy 3 millones 800 mil mexiquenses reciben apoyos directos. Subrayó además la puesta en marcha del Plan Integral Oriente del Estado de México, que impulsa obras estratégicas en 10 municipios.

“En el gobierno seguimos luchando por el bienestar del pueblo de México, esa es la máxima del movimiento de transformación y somos los únicos que pensamos que los Programas de Bienestar son buenos para el pueblo”, afirmó la Presidenta.

Datos más relevantes anunciados en Toluca.

1 millón 509 mil adultos mayores reciben la pensión para el Bienestar.

145 mil 452 personas con discapacidad reciben apoyo universal.

565 mil 516 jóvenes de preparatoria y 41 mil 154 de universidad cuentan con beca.

275 mil niñas y niños de educación básica reciben beca.

157 mil 556 productores reciben apoyo del Programa Producción para el Bienestar.

4 mil 613 escuelas de educación básica fueron beneficiadas con “La Escuela es Nuestra”.

401 mil 160 mujeres de 60 a 64 años recibirán la Pensión Mujeres Bienestar.

Construcción de 68 mil viviendas con Infonavit y 36 mil con Conavi para familias de bajos ingresos.Mejoras viales y proyectos ferroviarios para conectar al Edoméx con entidades vecinas.

La gobernadora agradeció el respaldo de la Federación al pueblo mexiquense: «Estoy convencida de que la transformación avanza y seguirá avanzando con paso firme. Muchas gracias, Presidenta, por tener siempre presente a las y los mexiquenses», expresó la Gobernadora Delfina Gómez.

Al evento asistieron integrantes del gabinete federal y estatal, legisladores y presidentes municipales, quienes atestiguaron la unidad de esfuerzos entre el Gobierno de México y el Estado de México.