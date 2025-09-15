Rehabilitan 11 pistas “skateparks” y de patinaje

Disfrutan jóvenes de obra pública

Apaxco, Estado de México.- Niñas, niños, adolescentes y jóvenes toman velocidad y sacan el máximo provecho a sus patines y patinetas en las 11 áreas de skateparks y pistas de patinaje construidas o rehabilitadas por el Gobierno del Estado de México a través del Programa de Obra Pública.

“Me gusta hacer acrobacias y también la velocidad. Está bien que ya incluyan más estos deportes que antes no tenían espacios. Podemos venir mi familia y yo a disfrutar aquí”, compartió Rodrigo Villegas Daniel, estudiante de secundaria en la pista de patinaje del Centro Deportivo Tolteca, en Apaxco.

En San Felipe del Progreso, Juan Manuel Huerta Trejo, padre de familia, destacó la importancia de contar con instalaciones seguras: “Al principio teníamos que ocupar canchas de fútbol que no eran aptas, y muchas veces nos pedían dejarlas libres”.

Estos proyectos fomentan la inclusión, el sano esparcimiento y la recuperación de espacios públicos. “Al estar cerrado, me siento más seguro y yo creo que los papás también se sienten tranquilos de que sus hijos estén aquí adentro”, señaló Juan José Hernández, monitor de patinaje en la Unidad Deportiva Manager Guadalupe Sánchez.

Además de Apaxco y San Felipe del Progreso, las nuevas áreas deportivas se ubican en los municipios de Acolman, Joquicingo, Lerma, Morelos, Otzolotepec, Rayón, Temamatla, Tenango del Valle y Tultepec, como parte del esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui).

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México impulsa el desarrollo de la juventud y fortalece espacios seguros y de convivencia para las familias mexiquenses.