LCDLFMx rompe récord con más de 20.6 millones de votos

Continúa éxito de la tercera temporada

La séptima eliminada del reality fue Elaine Haro

La Casa de los Famosos México se consolida como la emisión dominical de mayor audiencia, al registrar un alcance de más de 14.8 millones de televidentes en su séptima Gala de Eliminación.

Igualmente, la enorme penetración de LCDLFMx queda nuevamente de manifiesto con los 20.6 millones de votos registrados en la pasada Gala Dominical.

La séptima famosa eliminada del reality fue la joven actriz y cantante Elaine Haro, tras permanecer 50 días dentro de la casa en su tercera temporada.

Al desaparecer los Cuartos Día y Noche, todas las celebridades están en una sola habitación denominada Cuarto Eclipse.

Los famosos que se mantienen en la competencia son Mar Contreras, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Guana, Aldo de Nigris, Shiky, Abelito y Aaron Mercury.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se adentra en la realidad de las personalidades que habitan la casa y que, aislados totalmente del mundo exterior, tienen que convivir 24 horas al día sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados genera un ambiente lleno de tensión, donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

La Casa de los Famosos México se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas. También puede verse en vivo por ViX, cuya transmisión tiene cámaras 24/7 sin censura.

