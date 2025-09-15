Entrega Clara Brugada 50 mil vales del programa Mercomuna en el Zócalo

Entrega directa de apoyos

Serán 335 mil familias capitalinas las beneficiadas

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó desde el Zócalo capitalino y en dos eventos distintos, la entrega de 50 mil vales del programa Mercomuna, con el que se destinan recursos públicos directamente a las familias que más lo necesitan, al tiempo que se impulsa la economía en mercados y pequeños comercios de barrio.

Durante el evento, la mandataria explicó que cada beneficiario recibirá 2 mil pesos en vales que podrán canjearse hasta el 28 de febrero del próximo año en tienditas, comercios de barrio y mercados públicos. Subrayó que esta iniciativa rompe con las viejas prácticas de entrega de despensas o apoyos dirigidos a grandes proveedores, ya que “el dinero se queda en las colonias, barrios y comunidades, donde la gente compra todos los días lo que realmente necesita”.

Brugada Molina explicó que Mercomuna significa mercado, comunidad y abasto, y que se trata de una medida que no sólo apoya a los hogares capitalinos, sino que genera un círculo virtuoso de consumo local.

Además, informó que todos los locatarios que acepten vales Mercomuna recibirán un kit con materiales de difusión, instrucciones para crear su cuenta bancaria donde se les depositará el recurso y un detector de vales falsos, todo de manera gratuita.

Finalmente, la Jefa de Gobierno convocó a locatarios, mercados y pequeños comercios a registrarse de manera gratuita en el programa, a través de Locatel, para sumarse a la red de negocios que recibirán los vales de Mercomuna. “Queremos que este apoyo se quede en sus comunidades, en las manos de quienes día a día sostienen la economía local”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, destacó que suman, hasta ahora, más de 17 mil los locatarios que se han registrado ante las autoridades para poder recibir los vales de Mercomuna.

Añadió que hace dos semanas en el Zócalo estuvieron también 50 mil mujeres y hombres que iniciaron en el programa Mercomuna. Y en dos semanas más van a estar otras 50 mil cabezas de familia ingresando al programa. En total, este año va a haber 335 mil beneficiarios, incluidos los 20 mil del año pasado”.

Pliego Calvo informó que las y los beneficiarios pueden consultar en qué comercios, mercados y locales de barrio se aceptan los vales, a través de la página de Internet de la Secretaría de Participación Ciudadana y también mediante Locatel.

En su intervención, un representante de mercados reconoció que el programa Mercomuna representa un impulso vital para el comercio popular, al permitir que las familias decidan libremente qué productos adquirir —desde carne y pollo hasta frutas, verduras o abarrotes— fortaleciendo así la economía de miles de comerciantes frente a la competencia de las grandes cadenas.