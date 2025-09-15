Más de 36 millones de pasajeros transportados en vuelos nacionales: Sectur

Entre enero y julio de 2025

Se reportaron 35.6 millones en operaciones internacionales

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que entre enero y julio de 2025, se registraron 36 millones 490 mil pasajeros transportados en vuelos nacionales, un incremento del 4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024 y de 19.3 por ciento en comparación con 2019.

“Estas cifras reflejan no sólo la fortaleza de la conectividad aérea de México, sino que también refrendan el objetivo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de consolidar al turismo como motor de Prosperidad Compartida. Desde la Secretaría de Turismo seguiremos trabajando para que, hacia el 2030, nuestro país se consolide como el quinto destino más visitado del mundo”, manifestó.

La titular de la Sectur, refirió que de acuerdo con información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la actividad turística en México continúa en ascenso y 2025 apunta a ser otro año histórico para el turismo en nuestro país.

Subrayó que, en vuelos nacionales, las aerolíneas con mayor flujo de pasajeros en los primeros siete meses del año fueron VivaAerobus y Volaris, que en su conjunto transportaron 26 millones 710 mil pasajeros, 7.7 por ciento más a lo observado en 2024.

Por otra parte, entre enero y julio de 2025, se transportaron 35 millones 677 mil pasajeros en vuelos internacionales, es decir, 1.7 y 23.1 por ciento más en comparación con 2024 y 2019, respectivamente.

En ese sentido, las principales aerolíneas mexicanas que transportaron pasajeros en vuelos internacionales en este periodo fueron Aeroméxico y Volaris con 8 millones 182 mil pasajeros, 4.3 por ciento más que en 2024. También, las aerolíneas estadounidenses que en estos siete meses tuvieron el mayor flujo de pasajeros fueron American Airlines y United Airlines, con 8 millones 57 mil pasajeros transportados.