Habrá nueva clínica del ISSSTE en Naucalpan: Martí Batres

Parte de las obras que se iniciarán en octubre

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Satélite – Naucalpan”, en el Estado de México, donde reiteró su compromiso de construir una nueva clínica en Naucalpan, Estado de México, en beneficio de las y los derechohabientes de esa zona.

“En Naucalpan vamos a hacer una nueva clínica. Esta es una noticia importante que no podía mandárselas a decir, sino venir a decírselas personalmente. Tenemos unas instalaciones aquí cerquita aquí abajo, de SuperISSSTE, entonces vamos a hacer un complejo del ISSSTE: va a haber oficinas de SuperISSSTE, va a haber oficinas de Prestaciones Sociales, pero vamos a hacer una nueva clínica ahí, vamos a hacer una nueva clínica ahora sÍ en suelo del ISSSTE, propiedad del ISSSTE y, bueno, actualizada a los nuevos requerimientos”, subrayó.

Agregó que esta nueva unidad forma parte de las obras que se iniciarán en octubre, mencionadas en conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como la ampliación de la Clínica Hospital de Cancún, Quintana Roo; de la Unidad de Medicina Familiar de Tixkokob, en Yucatán; de la Unidad de Medicina Familiar en Rosarito, Baja California; y de la Unidad de Medicina Familiar de Hecelchakan, Campeche.

Asimismo, en las instalaciones de la CMF “Satélite – Naucalpan”, Martí Batres fue testigo de las adquisiciones de equipo médico y mobiliario que realizó el Comité de Salud para el Bienestar (Cosabi) con un presupuesto de un millón 100 mil pesos, otorgado mediante el programa La Clínica es Nuestra.

“Han decidido tener equipo médico como radiovisiografos, desfibrilador, equipo de hemoglobina glucosilada, congelador para vacunas, termo de transporte, autoclave para esterilizar materiales, sierra de yeso, kits dentales, básculas de estadímetro, negatoscopios, estantes, gaveta para medicamentos controlados, lámparas de chicote, básculas de diagnóstico y escalerillas de tres peldaños”, detalló.

Precisó que además compraron un módulo de toma de laboratorio, una cajonera especializada para archivos, tiras reactivas para glucosa, congelantes para termotransporte, cargador y pilas recargables, sistema de videovigilancia, centro de videovigilancia, entre otros equipos, que servirán para fortalecer esta unidad médica.

Por su parte, la presidenta del COSABI, Enriqueta Ruvalcaba Bertely, agradeció la visita de las y los directivos del ISSSTE, quienes junto al comité trabajaron en unidad en la tarea de buscar el mejor impacto hacia la atención médica que necesita la derechohabiencia.

“De este millón 100 mil se adquirió equipo médico. Para ejercer dicho presupuesto se tomaron en cuenta las necesidades más urgentes que impactarían en beneficio de la derechohabiencia; por supuesto, se escuchó su voz y también la de los compañeros”, expresó.

Como parte de la jornada, se entregaron 95 credenciales con vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas del ISSSTE.