Asciende a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Protestan familiares

De acuerdo al reporte de las 10 horas de este lunes, el número personas fallecidas por la explosión de la pipa el pasado miércoles en el puente de La Concordia, en la calzada Ignacio Zaragoza, subió a 14, según dio a conocer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Continúan hospitalizadas 39 víctimas en los diferentes hospitales, en donde continúan las atenciones médicas por parte de los especialistas.

Protesta de familiares

En tanto, parientes de las víctimas y vecinos se manifestaron en el puente de La Concordia para exigir atención médica y reparación del daño. Antonia Clavel Escobar denunció que su padre, Fredy Sánchez Gil, fue dado de alta del Hospital Emiliano Zapata el mismo día del siniestro, pese a presentar quemaduras en ambos brazos, cuello y orejas.

“En la noche lo dieron de alta porque dijeron que no eran quemaduras tan graves; el brazo izquierdo es el que tiene más complicado porque le siguen saliendo ámpulas”, relató.

La familia acusó que por la falta de insumos no recibieron mayor seguimiento y ahora buscan atención médica en la ciudad de Puebla; sin embargo, piden a las autoridades “que apoyen a todas las personas que sufrieron este accidente y se hagan responsables”.

Al respecto, la Coordinación de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia capitalina colabora en la integración de pruebas para acreditar gastos e indemnizaciones como parte del proceso de reparación del daño. Hasta ahora, el personal se ha centrado en explicar a los familiares cómo se conforma la carpeta de investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daños en contra de quien resulte responsable.

Mientras tanto, familiares de las víctimas de la explosión que se encuentran afuera de los hospitales en espera de noticias, y que reciben la solidaridad ciudadana, conservan la esperanza de que sus parientes sobrevivan, a pesar de los diagnósticos desalentadores que dan los médicos.