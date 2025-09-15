Ingresos tributarios alcanzan los 3.6 billones de pesos

Crecimiento de 6.4% de enero a agosto

El SAT consolida la recaudación como la columna vertebral del gasto público

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 3 billones 692 mil 343 millones de pesos en el periodo de enero a agosto de 2025, lo que representa un crecimiento de 6.4% en términos reales, respecto al mismo lapso del año anterior.

Esta cifra implica un incremento nominal de 350 mil 729 millones de pesos, con lo que se consolida la recaudación tributaria, al superar lo programado para este periodo en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, con un cumplimiento de 102.3 por ciento.

De enero a agosto se recaudaron 2 billones 35 mil 372 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), lo que significa 198 mil 971 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y un incremento real de 6.7 por ciento.

Los recursos obtenidos por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 1 billón 28 mil 756 millones de pesos. Es decir, un aumento de 96 mil 584 millones, respecto a los mismos meses del año anterior, y un crecimiento real de 6.3 por ciento.

La recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó 438 mil 542 millones de pesos, 16 mil 306 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024.

A través del Plan Maestro 2025, el SAT consolida la recaudación de los ingresos tributarios como la columna vertebral del gasto público, lo que fortalece el desarrollo económico del país en beneficio de las familias mexicanas.

Endurecerá el gobierno federal medidas contra la evasión fiscal

Para fortalecer la recaudación, el gobierno federal endurecerá medidas para combatir la evasión fiscal cometida por personas morales y le dará aún más poder al Servicio de Administración Tributaria (SAT) con reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF).

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del CFF, contenida en el Paquete Económico para 2026, plantea normar los falsos comprobantes fiscales por el daño que le generan al fisco.

La iniciativa sostiene que aunque el SAT ha combatido la existencia de facturas apócrifas, los esquemas y comportamientos se han vuelto más complejos y han creado planeaciones para seguir evadiendo o disminuyendo el pago de impuestos.

Para frenar este ciclo, la reforma faculta al SAT a negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando detecte vínculos con empresas catalogadas como factureras o con antecedentes de operaciones simuladas.

“Dichas conductas, en ocasiones son detectadas en un nivel muy avanzado del daño que han generado al fisco federal y de la contaminación fiscal que en otros contribuyentes pueden alentar; lo que genera el aliciente principal para proponer atacar la génesis de la problemática, que se ubica desde la inscripción en el RFC.

“Se propone a esta Soberanía dotar al Servicio de Administración Tributaria con la facultad de negar la inscripción en el RFC a las personas morales”, señala la iniciativa.

Lo anterior aplicaría, por ejemplo, si el SAT detecta que el representante legal, uno o varios de los socios, accionistas y resto de personas que forman parte de la estructura de una empresa o hayan utilizado comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes sin haber demostrado la materialización de dichas operaciones.

También a aquellas empresas a los que se les declaró que emitieron falsos comprobantes fiscales o que tengan a su cargo créditos fiscales, entre otros supuestos.

El objetivo es detener fiscalmente el actuar de dichos contribuyentes para que no puedan usar otras personas morales para seguir realizando sus operaciones indebidas, explica el documento.

También se plantea una nueva facultad de comprobación con visitas domiciliarias y plazos abreviados, así como la suspensión de la facturación del presunto infractor desde el inicio del procedimiento en contra del emisor de los comprobantes fiscales que se presumen falsos.

Validación de identidad

Otro cambio relevante es la eliminación de la verificación de identidad por terceros. Con la reforma al artículo 17-F, sólo el SAT será la autoridad encargada de validar los datos de los contribuyentes al momento de tramitar la e.firma, con el objetivo de reducir riesgos en el uso de información personal.

En materia de simplificación, se prevé que las personas físicas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza ya no estén obligadas a presentar declaración anual. Bastará con los pagos mensuales definitivos, lo que se traduce en menos carga administrativa para pequeños contribuyentes.

La iniciativa también fija un plazo máximo para cancelar facturas electrónicas (CFDI): los contribuyentes podrán hacerlo hasta el mes en que corresponda presentar la declaración anual del ISR.