Alejandro Sanz inicia con éxitos sus presentaciones en el Auditorio Nacional

Serán 6 Sold Out en total

Estrenó en vivo junto a Rels B, su tema en colaboración: “No Me Tires Flores”

Alejandro Sanz continúa reescribiendo su historia desde México con su gira ¿Y Ahora Qué?, esta vez con las primeras dos de 6 noches Sold Out que el artista estará ofreciendo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El primer concierto en la CDMX fue disfrutado por 10 mil personas, quienes pudieron vivir una propuesta audaz y renovada en lo visual y lo musical. Para el show, Alejandro Sanz entreteje sus nuevas canciones con los himnos que lo han consagrado, marcando el inicio de una de las etapas más significativas para el ícono de la música española.

Sanz dio inicio a este show con “Desde Cuando”, el indiscutible éxito de su disco Paraíso Express (2009), seguido de una de las canciones más queridas por parte de sus fans: “Capitán Tapón”.

El setlist también incluyó himnos como “A la Primera Persona”, “Mi Soledad y Yo”, “Quisiera Ser”, “Amiga Mía” y la infaltable “Corazón Partío”.

El artista español, 22 veces ganador del Latin GRAMMY®, también incluyó nuevos temas como “Hoy No Me Siento Bien”, “El Vino de Tu Boca” y “Bésame”, canciones que son parte de su nuevo álbum ¿Y Ahora Qué? El público permaneció de pie durante las dos horas del show, formando un gran coro que acompañó al español durante sus interpretaciones.

Además, siendo un venue y un momento tan especial dentro de la gira, Alejandro Sanz preparó una gran sorpresa para los fans que se dieron cita esta noche. Y es que el artista español estrenó su próxima canción: “No Me Tires Flores”, una colaboración junto a uno de los artistas más relevantes en la música actual, Rels B. Juntos interpretaron el tema creando un momento irrepetible que los presentes nunca olvidarán.

“No Me Tires Flores”, cuya versión de estudio también cuenta con la participación de Rels B, sin duda será una de las canciones más importantes de este año.

La gira toma el nombre de su nuevo trabajo discográfico, ¿Y Ahora Qué?, un álbum que explora emociones complejas con una honestidad desarmante y que cuenta con colaboraciones clave en los temas “Cómo Sería” junto a Manuel Turizo, y la histórica “Bésame” con Shakira, marcando la tercera colaboración musical entre ambos. Desde la sutileza emocional de “Palmeras en el Jardín” hasta la cruda sinceridad de “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, cada canción nos sumerge en una historia diferente que podremos vivir en directo en esta gira de gran impacto internacional.

Con 15 fechas ya agotadas (incluyendo sus 4 primeros conciertos en Puebla y Mérida) y los últimos boletos disponibles en las restantes, el cantante está listo para continuar con este encuentro lleno de emociones con sus fans mexicanos. La euforia es palpable y la devoción de sus seguidores asegura que cada concierto va a ser una experiencia única e irrepetible.

Por si esto fuera poco, el artista español expande su gira mundial ¿Y Ahora Qué?, la cual llegará a Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina en febrero y marzo de 2026, llevando su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica.

Desde su debut en 1991 con Viviendo Deprisa hasta su más reciente disco de estudio ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos e influyentes del mundo.

Fechas en México: 17 y 18 de septiembre – Auditorio Nacional – SOLD OUT 20 y 21 de septiembre – Arena Monterrey – SOLD OUT 23 de septiembre – Arena Monterrey – Últimas entradas 25, 27 y 28 de septiembre – Auditorio Telmex –SOLD OUT 2 de octubre – Hípico de Juriquilla – Querétaro – Últimas entradas 4 de octubre – La Velaria de la Feria – León – Últimas entradas 9 y 10 de octubre – Auditorio Nacional – SOLD OUT 12 de octubre – Plaza del Ángel – Chihuahua 16 de octubre – Arena Potosí – San Luis Potosí – Últimas entradas 18 de octubre – Teatro al Aire Libre – Villahermosa – Últimas entradas 22 de octubre – Estadio Beto Ávila – Veracruz – Últimas entradas 25 de octubre – Expo Tampico – Tampico 29 de octubre – Coliseo Centenario – Torreón – Nueva fecha