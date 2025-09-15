Tras 11 años de obras, “El Insurgente” quedará concluido este fin de año

Casi listo, último tramo de la ruta Edomex-CDMX

Transportará a 230 mil pasajeros diariamente de Zinacantepec al Metro Observatorio de manera rápida y segura

A once años del inicio de la obra, por fin quedará concluido este fin de año el tren El Insurgente en su ruta total de 58 kilómetro de Zinacantepec, Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México, en beneficio de miles de personas que se trasladan diariamente de la entidad mexiquense a la capital del país y viceversa.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno de México informó que se registra un avance del 98 por ciento en la obra civil

Actualmente se tiene la vía férrea hasta la estación Observatorio, que permite la continuidad en la instalación de los subsistemas ferroviarios en la pista de rodamiento, y se efectúa el montaje de vía, catenaria, canalizaciones, cableado de media y baja tensión, energía, señalización y sistemas de telecomunicaciones, añade.

Asimismo, en las estaciones de Santa Fe y Vasco de Quiroga se trabaja en las pruebas de equipamiento electromecánico, atención de detalles de arquitectura y urbanización de las vialidades de acceso.

En la estación Observatorio se labora en la instalación de la cubierta, cristales de fachada, armado de losas, equipos electromecánicos, eléctricos e hidrosanitarios al interior del complejo, así como en el desazolve de la Presa Tacubaya.

En proceso de conclusión se encuentra la instalación del equipo de medición del sistema de monitores de las estructuras ferroviarias, destaca.

Con una longitud total de 58 kilómetros, este tren circulará a través de una doble vía electrificada, por lo que los 230 mil pasajeros diarios que se estima tener se transportarán de una manera rápida, cómoda y segura en una conexión entre el poniente de la Ciudad de México con Toluca, en el Estado de México.

De acuerdo con el proyecto, el servicio lo brindará a través de 30 unidades de trenes (cada una con cinco vagones) que circularán a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y capacidad para 718 usuarios.

En la actualidad el Tren “El Insurgente” está en operación en las estaciones de Zinacantepec (terminal), Toluca Centro, Metepec, Lerma y Santa Fe (terminal provisional).

El tramo que cruza la Ciudad de México tendrá una distancia de 17 kilómetros e incluirá las estaciones de Santa Fe, Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio, que conecta con el Metro homónimo.

¿Cuánto cuesta el boleto del Tren El Insurgente?

El viaje del Tren El Insurgente depende del trayecto. Actualmente el trayecto de Santa Fe a cualquiera de las estaciones en el Estado de México es de $60. Del mismo modo, viajar de cualquiera de las estaciones mexiquenses a Santa Fe es de 460 pesos. Mientras que la movilidad dentro de las estaciones del Estado de México es de 15 pesos. Se puede acceder con tarjeta de Movilidad Integrada o boleto. El viaje completo en la zona ya inaugurada es de 37 minutos.

Las estaciones del Tren Interurbano El Insurgente son:

Zinacantepec o terminal Toluca

Pino Suárez

Tecnológico (aeropuerto)

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio (Ciudad de México)

Diseño del Puente Atirantado, único en el mundo

El Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” contará con un Puente Atirantado, considerado único en el mundo por su diseño en curva y su uso para rieles; se construye a unos metros de lo que será la estación Vasco de Quiroga.

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Gobierno de la Ciudad de México, trabajan de la mano para concluir los trabajos de la recia estructura, con alrededor de medio kilómetro de longitud.

Se conforma de un claro central de 200 metros y dos torres principales sustentadas por cuatro “arpas” de 13 tirantes cada una (ocho en total) y sistema antisísmico, lo que dará soporte al paso del tren.

El Puente Atirantado libra la zona ecológica de la región (junto a la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y la Universidad de la Salud), lo cual protege el manantial que se encuentra debajo.

Las dos torres principales están sustentadas por un par de pilas (estructura vertical), una de 65 metros y otra de 75 metros, la más alta, que en su forma de “V” es lo más eficiente de la ingeniería, ya que toma en cuenta la dinámica en la velocidad del paso del tren con la curva.

Los pasajeros que viajen por este tren y atraviesen el puente podrán apreciar muy claramente la curva y sus ocho arpas y los 13 tirantes en cada una de ellas; éstos cuentan con 29 y hasta 65 “torones», que son hilos de acero de reforzamiento.