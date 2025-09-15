Tito Double P arranca etapa en México de su gira ¡Ay Mamá!

Con un éxito sin precedentes

Para arrancar la gira, el Palacio de los Deportes se transformó en un hervidero de energía

FOTOS CORTESÍA OCESA: LAURA VILLEGAS

Tras una gira con 27 conciertos agotados en Estados Unidos a principios de este año, Tito Double P trae la gira ¡AY MAMÁ! a México por primera vez, con 17 fechas por todo el país. Promovida por Live Nation y OCESA, la gira promete actuaciones electrizantes con éxitos que encabezan las listas como “Tattoo”, “Rosones” y “Dos Días”, mostrando la audaz y revolucionaria interpretación de Tito de la música mexicana.

Tras un inolvidable set en uno de los festivales de reggaetón y música latina más importantes del año, Baja Beach Fest en Rosarito, México, Tito Double P sigue demostrando ser uno de los artistas más influyentes de la actualidad.

Para arrancar la gira, el Palacio de los Deportes se transformó en un hervidero de energía con la presentación de Tito Double P. Desde el primer momento, el artista desplegó un espectáculo vibrante, cargado de corridos tumbados, efectos visuales y una puesta en escena que desbordó intensidad.

El concierto inició con “El Lokerón”, marcando el tono festivo y provocador que dominaría la velada. A lo largo del show, Tito interpretó temas como “Maravilla”, “Belanova” y “Mr Internacional”, mientras el público —muchos con sombreros, brillos y atuendos regionales— coreaba cada verso con entusiasmo. La producción incluyó lanzallamas, pirotecnia y una lluvia de billetes con el rostro del cantante, elementos que reforzaron su estilo bélico y su presencia escénica.

La noche también estuvo marcada por colaboraciones especiales. Armenta se unió para cantar “Tussi”, Lomiiel acompañó en “Báilalo Rocky” y “Ay Lupita”, y Adelaido Solís, vocalista de Grupo Frontera, apareció para interpretar junto a Tito el tema que da nombre a la gira: “Ay Mamá”. Además, el artista sorprendió al público con versiones de “Corazón Partío” y “Fuentes de Ortiz”, adaptadas a su estilo característico.

Sin soltar el micrófono ni perder el ritmo, Tito Double P recorrió el escenario con una energía arrolladora, dejando claro por qué se ha convertido en uno de los referentes más populares del movimiento regional urbano. El Palacio vibró con cada acorde, y los asistentes salieron con la certeza de haber presenciado una noche inolvidable.

Su último sencillo, el desgarrador “Por Sus Besos”, muestra su emoción cruda y vulnerabilidad sin filtros, sumándose a una racha de éxitos en 2025 que incluyen “Pa Mí” con Oscar Maydon, “MALEDUCADO” con Luis R Conriquez y “Vita Fer” con Dareyes de la Sierra, que ascendió al número 1 en Billboard Mexico Songs y Apple Music México, a la vez que irrumpió en el Top Songs diario de Spotify en México en el número 6. El álbum de estudio debut de Tito Double P, Incómodo, consolidó aún más su dominio, debutando en el número 1 de la lista Top Latin Albums de Billboard y permaneciendo como un elemento fijo en el Top Global Albums semanal de Spotify durante doce meses consecutivos.

Actualmente, Incómodo ocupa el puesto número 50 a nivel mundial y el número 5 en México, lo que demuestra su constante capacidad para conectar con fans de todo el mundo. Con más de 22.6 millones de oyentes mensuales en Spotify, una gira estadounidense de ¡AY MAMÁ! con entradas agotadas de 27 fechas, y una aparición sorpresa en uno de los festivales más importantes a nivel internacional, junto a Junior H, la influencia de Tito Double P se ha extendido mucho más allá de la música mexicana.

Las fechas de la gira ¡AY MAMÁ! por México incluyen:

17 de septiembre – Orizaba, MEX: Coliseo La Concordia

19 de septiembre – Veracruz, MEX: Explanada del Auditorio Benito Juárez

20 de septiembre – Puebla, MEX: Auditorio GNP Seguros

24 de septiembre – Oaxaca, MEX: Auditorio Guelaguetza

25 de septiembre – Mérida, MEX: Foro GNP Seguros

2 de octubre – Saltillo, MEX: Parque Las Maravillas

4 de octubre – Zapopan, MEX: Estadio 3 de Marzo

9 de octubre – Torreón, MEX: Coliseo Centenario Torreón

10 de octubre – León, MEX: Mega Velaria

12 de octubre – San Luis Potosí, MEX: Parque Tangamanga II

16 de octubre – Aguascalientes, MEX: Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes

17 de octubre – Toluca, MEX: Estadio de Béisbol Toluca 80

21 de octubre – Monterrey, MEX: Arena Monterrey

25 de octubre – Hermosillo, MEX: Centro de Usos Múltiples (CUM)

1 de noviembre – Tijuana, MEX: Explanada del Estadio Caliente

7 de noviembre – La Paz, MEX: Estadio Arturo C. Nahl