UAEMéx, presente en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

La corredora universitaria concluyó la exigente ruta con un tiempo de 3 horas, 2 minutos y 26 segundos, ubicándose en el lugar 63 de la clasificación general. La competencia se llevó a cabo la mañana del domingo en Japón, noche del sábado en la capital mexicana, en un recorrido que finalizó con dos vueltas y media al Estadio Nacional de Atletismo de Tokio.

Con entrega y determinación, Hernández Flores demostró su calidad en la prueba más demandante del atletismo, dejando en alto los colores verde y oro.

La participación de la universitaria refleja también el compromiso de la Administración 2025-2029 de la UAEMéx, encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, para respaldar a las y los atletas en sus compromisos nacionales e internacionales.

Con actuaciones como la de Margarita Hernández, la comunidad de la Autónoma mexiquense reafirma su presencia en escenarios de talla mundial y mantiene viva la tradición deportiva que distingue a la institución.