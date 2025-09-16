Es ampliada la veda de camarón en Quintana Roo hasta el fin de este mes

Disposición de Conapesca

Sigue prohibida la pesca comercial en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), informa que hasta el próximo 30 de septiembre se amplía la veda de todas las especies de camarón para pesca comercial en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y del mar Caribe.

Esta medida se tomó con base en la recomendación técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), con el objetivo de proteger el principal evento reproductivo y el crecimiento individual de los reclutas y, de esta manera, promover la captura de tallas comercialmente más favorables.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el periodo de veda se aplicará de la siguiente manera:

A partir de las 00:00 horas del 01 de junio, a las 18:00 horas del 30 de septiembre de 2025, en la franja costera frente a los estados de Campeche y Tabasco.

A partir de las 00:00 horas del 01 de junio y hasta las 18:00 horas del 30 de septiembre, en la zona de los caladeros de Contoy, en Quintana Roo.

Las vedas espacio-temporales son una de las principales medidas de manejo y administración que contribuyen al aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros.

Para el caso del camarón, esta prohibición se ha establecido en ambos litorales y en función de los resultados de las evaluaciones biológico-pesqueras de las poblaciones del recurso con detalle a nivel regional. DOF: https://bit.ly/46o2BLu

Por ello, la Conapesca llama al sector pesquero camaronero a respetar el periodo de veda para favorecer la protección de los periodos de desarrollo del crustáceo.

Para recibir denuncias sobre pesca ilegal o malas prácticas, la Comisión mantiene disponible la línea telefónica 669 915 6913 durante las 24 horas, de los 365 días del año.