La FGE captura a dos sujetos por fraude en venta de inmuebles en Cancún

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Estafa inmobiliaria, una herida abierta en la confianza ciudadana





La compraventa de inmuebles debería ser un acto de certeza jurídica y de construcción patrimonial. Sin embargo, en Benito Juárez, Quintana Roo, esta aspiración se ha convertido en una pesadilla para al menos 22 personas que confiaron en un proceso aparentemente legal, respaldado por notarías y contratos.

El reciente caso de fraude inmobiliario, que involucra a dos presuntos responsables con múltiples carpetas de investigación, revela no solo una sofisticada red de engaño, sino también vacíos institucionales que permiten que este tipo de delitos se perpetúen. ¿Cómo es posible que se firmen contratos en presencia de notarios sin que exista garantía alguna sobre la propiedad ofrecida? ¿Qué mecanismos de verificación fallaron? Este caso exige más que justicia penal: demanda una revisión profunda de los protocolos que rigen las operaciones inmobiliarias en el país.

Tras solicitar y obtener de un Juez de Control, orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto “N” y Cristopher Mahanaim “N”, personal de la Fiscalía General del Estado, la cumplimentó por la presunta relación de los mencionados en hechos posiblemente constitutivos del delito de fraude, en agravio de víctimas de identidad reservada.

Los ahora detenidos tienen 22 carpetas de investigación abiertas por el mencionado ilícito, derivado de que ambos sujetos eran los encargados de concretar citas con las víctimas, a quienes decían que iban a mostrarles inmuebles en diversos puntos de este municipio, sin posibilidad de ingresar a las viviendas que les ofrecían.

Para dar credibilidad a este fraude, los posibles compradores eran citados en notarías, para firmar un contrato de prestación de servicios profesionales de mediación inmobiliaria y legales; posteriormente los citaban en otra notaría donde firmaban un contrato de derechos litigiosos, en presencia del notario público y apoderado legal de la persona moral de una supuesta empresa inmobiliaria, se comprometían a entregar de forma legal el inmueble en el término de seis meses, así como a realizar el trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

Cuando las víctimas acudieron al Registro Público de la Propiedad, les informaron que no había registro alguno a nombre de los 22 afectados y que las propiedades que habían comprado, estaban a nombre de otras personas.

Cabe mencionar que el detrimento patrimonial de las víctimas asciende a la cantidad de 12 millones de pesos.

Una vez cumplidas las diligencias de ley, Luis Ernesto “N” y Cristopher Mahanaim “N” fueron puestos a disposición de la autoridad que los requirió, por lo que en el término constitucional previsto definirán su situación jurídica.

La aprehensión de Luis Ernesto “N” y Cristopher Mahanaim “N” representa un paso necesario, pero insuficiente. Las víctimas no solo perdieron dinero: perdieron tiempo, tranquilidad y confianza en las instituciones. Este caso debe ser un llamado de atención para fortalecer los controles notariales, transparentar los procesos de mediación inmobiliaria y garantizar que el Registro Público de la Propiedad sea una herramienta efectiva de protección ciudadana. La justicia no debe limitarse a castigar a los culpables, sino a prevenir que otros sigan cayendo en redes similares. Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo el patrimonio: es la credibilidad del sistema.

QRoo lidera el turismo en México

Quintana Roo se consolida como el epicentro turístico de México, al concentrar los mayores flujos de visitantes por vía aérea, la más robusta infraestructura hotelera y el mayor volumen de inversión extranjera directa (IED) en el sector turístico. Así lo revela el Programa Sectorial de Turismo 2025, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación, que diagnostica una marcada concentración de beneficios turísticos en destinos consolidados como el Caribe mexicano.

Según el documento oficial, cuatro destinos concentran el 80.4% de la llegada de turistas internacionales por vía aérea: Cancún encabeza la lista con un contundente 43.8%, seguido por Ciudad de México (17%), Los Cabos (10.8%) y Puerto Vallarta (8.8%)2. Esta cifra posiciona a Quintana Roo como el principal receptor de turismo internacional, gracias a su conectividad aérea con más de 120 ciudades del mundo.

La entidad también lidera en infraestructura turística, con la mayor concentración de cuartos de alojamiento y los más altos niveles de ocupación hotelera en el país. Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel destacan por su diversidad de marcas, desde cadenas de lujo hasta hospedajes boutique, lo que permite atender distintos segmentos de mercado, incluyendo el turismo de alto poder adquisitivo.

Durante 2024, Quintana Roo, junto con Baja California Sur y Nayarit, captó el 75.1% de la IED turística nacional, sumando más de 2,870 millones de dólares2. Entre los proyectos más destacados se encuentran la expansión del Hotel Xcaret México (700 millones de dólares), la apertura del Ritz-Carlton en Cancún (400 millones) y el desarrollo de Royal Caribbean en Costa Maya (600 millones), según el programa “Invierte en Quintana Roo” presentado por la gobernadora Mara Lezama.

El impulso turístico también se apoya en obras de infraestructura como el Tren Maya, que contará con 12 estaciones en la entidad, el puente vehicular Nichupté y el corredor Cancún-Isla Blanca. Además, los aeropuertos internacionales de Cancún, Tulum, Cozumel y Chetumal refuerzan la conectividad aérea y logística del estado.

Aunque el liderazgo de Quintana Roo es indiscutible, el Programa Sectorial de Turismo advierte sobre la necesidad de redistribuir los beneficios turísticos hacia regiones con menor dinamismo económico. Propone esquemas de colaboración público-privada, inspirados en modelos de países como España y Australia, para impulsar el desarrollo turístico en comunidades rurales y destinos emergentes.

Relanzamiento de Visit Mexico

Quintana Roo se incorpora activamente al relanzamiento del portal Visit Mexico, iniciativa impulsada por el gobierno federal para fortalecer la promoción turística del país a nivel nacional e internacional. El nuevo enfoque del sitio web integra inteligencia artificial, contenidos multiformato y acceso gratuito para los 32 estados, con el objetivo de ofrecer una plataforma unificada que visibilice la diversidad de destinos y experiencias que México tiene para ofrecer.

El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, confirmó que los 12 destinos turísticos de Quintana Roo ya cuentan con presencia activa en el portal, incluyendo rubros como sol y playa, arte y cultura, turismo LGBT, música y vida nocturna, negocios, romance y turismo comunitario. Esta estrategia busca posicionar al estado como un referente de innovación turística, al tiempo que amplía su alcance hacia nuevos segmentos de mercado.

Entre las principales innovaciones del portal destaca la incorporación de un asistente con inteligencia artificial, capaz de generar paquetes de viaje personalizados e itinerarios a medida. Además, cada estado puede subir gratuitamente sus promociones, carteleras y materiales, lo que permite enriquecer el contenido de forma orgánica y descentralizada.