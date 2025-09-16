Pequeñas empresas solicitarán créditos para cumplir compromisos de fin de año

Temporada turística poco favorable

Desaceleración de actividad turística en esta época impacta a las Mipymes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Ante una temporada turística menos favorable de lo esperado y una baja en el flujo de visitantes, cerca del 20% de las empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo planean recurrir a créditos bancarios para cubrir sus obligaciones de fin de año. Entre los compromisos más apremiantes se encuentran el pago de aguinaldos, prestaciones laborales, impuestos y gastos operativos.

Jovita Portillo Navarro, presidenta de Coparmex Cancún, explicó que la desaceleración en la actividad turística ha impactado especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que dependen en gran medida del flujo constante de visitantes. La ocupación hotelera ha caído hasta un 40% en algunos destinos del estado, lo que ha reducido significativamente los ingresos de negocios vinculados al turismo.

Aunque no se anticipan despidos masivos, muchas empresas están optando por medidas alternativas como días solidarios, ajustes en vacaciones y cierres parciales para mantener la estabilidad laboral sin comprometer la operación.

Para enfrentar esta coyuntura, las empresas están gestionando financiamiento a través de convenios con instituciones bancarias como Banorte y Banamex. Estos créditos buscan mitigar el impacto económico de la temporada baja y garantizar que los trabajadores reciban sus beneficios en tiempo y forma.

Portillo Navarro subrayó que los préstamos representan una salida temporal, pero necesaria, ante la falta de liquidez. “La prioridad es mantener la operatividad de las empresas mientras se implementan medidas para adaptarse a las condiciones económicas actuales”, afirmó.

Como parte de la estrategia de respuesta, Coparmex pondrá en marcha la plataforma Data Coparmex, que recopilará estadísticas reales sobre las afectaciones económicas en los distintos sectores productivos de la región. Esta herramienta permitirá documentar el impacto de la temporada baja y orientar políticas públicas y apoyos financieros más efectivos.

La situación revela la fragilidad de las Mipymes frente a ciclos económicos adversos y la necesidad de contar con mecanismos financieros ágiles para garantizar la continuidad operativa. En un estado donde el turismo es motor económico, el acceso al crédito se convierte en un salvavidas para cerrar el año sin comprometer el empleo ni la estabilidad empresarial.

Reforestan una hectárea de arrecife

En una acción sin precedentes para la conservación marina en el Caribe mexicano, la organización Oceanus, en colaboración con la cadena hotelera RIU, ha logrado reforestar una hectárea de arrecife frente a las costas de Cancún. El proyecto, que combina ciencia, financiamiento privado y participación ciudadana, representa un modelo de restauración ecológica replicable en otros destinos turísticos del país.

Durante los últimos seis años, Oceanus ha trasplantado más de 3,000 colonias de coral cultivadas en viveros especializados, alcanzando un índice de sobrevivencia superior al 90% en su hábitat natural. La reforestación se enfoca en fragmentos resilientes, con el objetivo de establecer una colonia por metro cuadrado, restaurando zonas afectadas por el blanqueamiento masivo de corales, especialmente el registrado en 2023 debido al aumento de la temperatura global.

Gabriela Nava, socia cofundadora de Oceanus, destacó que el proyecto no solo busca recuperar la biodiversidad marina, sino también fortalecer la resiliencia de los ecosistemas costeros ante fenómenos climáticos extremos.

La restauración de arrecifes requiere buceo autónomo y mano de obra especializada, lo que eleva los costos operativos. Para ello, RIU destinó tres millones de pesos a la creación de un centro de restauración coralina, donde voluntarios capacitados pueden participar en la propagación de corales, realizar donaciones o incluso adoptar colonias a través de la plataforma digital de Oceanus.

Este centro también funcionará como espacio educativo, ofreciendo programas interactivos y capacitaciones sobre sostenibilidad marina, dirigidos a estudiantes, turistas y comunidades locales.

La reforestación de una hectárea de arrecife no solo mejora la salud del ecosistema marino, sino que también promueve la recuperación de especies clave, como peces, crustáceos y moluscos, que dependen del coral para su reproducción y alimentación. Además, fortalece la protección costera natural contra huracanes y erosión.

Oceanus busca ampliar el programa con financiamiento adicional, consolidando un modelo sostenible que permita replicar la experiencia en otras zonas del Caribe mexicano y fomentar la corresponsabilidad ambiental entre el sector turístico y la sociedad civil.