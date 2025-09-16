Hoteleros prevén igualar ocupación del año pasado para el cierre de 2025

Tras un verano con cifras por debajo de lo esperado

Empresarios de Q. Roo esperan un incremento conforme avance el último trimestre

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Luego de una temporada veraniega con resultados por debajo de lo esperado, el sector hotelero del Caribe Mexicano mantiene una visión optimista de cara al cierre del año. David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, anticipó que las vacaciones de invierno podrían registrar niveles de ocupación similares a los de 2024, con una recuperación visible a partir de noviembre.

“Sí tuvimos una baja en verano, pero no fue exclusiva de Tulum. Hay factores externos que influyeron, como los problemas en la aviación y otros fenómenos. Aun así, la temporada invernal se perfila favorable. Desde noviembre esperamos ocupaciones comparables a las de años anteriores”, señaló Ortiz Mena.

Actualmente, la ocupación hotelera ronda el 52%, aunque se espera un incremento conforme avance el último trimestre del año.

Ortiz Mena reconoció que la industria enfrenta desafíos persistentes, entre ellos el sargazo, la sobreoferta de habitaciones, el crecimiento desordenado de las rentas vacacionales y el acceso limitado a playas, especialmente en el área del Parque del Jaguar en Tulum. Aclaró que no se trata de un problema de tarifas, sino de mejorar integralmente la experiencia del visitante.

“Hay mucho por hacer para elevar la calidad de la experiencia turística, y se está trabajando en ello. No es solo responsabilidad de las autoridades; todos los actores del sector deben asumir su parte. En Tulum, desde el taxista hasta el hotelero, todos vivimos del turismo y debemos tener conciencia de eso. Por supuesto, las políticas públicas deben facilitar que el visitante se lleve una mejor impresión”, subrayó.

Respecto al aparente contraste entre el aumento de turistas y la baja ocupación hotelera, Ortiz Mena explicó que se debe al crecimiento acelerado de la oferta de alojamiento. Actualmente, Quintana Roo cuenta con más de 136 mil habitaciones, acercándose al volumen de destinos como Las Vegas.

Además, destacó el incremento en las plataformas de renta vacacional, que suman más de 32 mil unidades registradas en el estado. “Es un número significativo, y no estoy seguro de que esté alineado con la capacidad real del destino”, advirtió.

A pesar de las dificultades, el líder hotelero reconoció el esfuerzo del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, financiado por el impuesto al hospedaje, para mantener la visibilidad del Caribe Mexicano. Sin embargo, lamentó la ausencia de apoyo federal en materia de promoción internacional. “La falta de promoción a nivel nacional ha tenido consecuencias claras en la llegada de visitantes”, afirmó.

Sobre el acceso restringido a las playas dentro del Parque del Jaguar, Ortiz Mena consideró que la situación ha afectado negativamente la percepción del destino. “Existe un reclamo social legítimo que debe atenderse. La forma en que ha operado el parque ha generado impactos negativos en la experiencia de los visitantes. Sé que ya hay diálogo al más alto nivel, y confío en que se resolverá de manera favorable”, concluyó.

Mahahual alista temporada baja

Ante la llegada de los meses tradicionalmente más críticos para el turismo en la Costa Maya —septiembre y octubre, conocidos localmente como “septihambre”—, prestadores de servicios turísticos en Mahahual han iniciado una estrategia integral para mitigar el impacto de la temporada baja. El objetivo: mantener una ocupación hotelera mínima del 40% y garantizar la continuidad operativa del sector.

Gerardo Pérez Zafra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mahahual, informó que se implementarán promociones de hasta un 50% de descuento en hospedaje, además de paquetes especiales que incluyen alojamiento gratuito para acompañantes. Las tarifas, adaptadas a distintos perfiles de visitantes, oscilarán entre los 500 y 1,500 pesos por noche, dependiendo del nivel de servicio y tipo de establecimiento.

La campaña de promoción estará dirigida principalmente a estados del sur-sureste del país, como Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán, considerados mercados naturales para Mahahual. Se prevé el uso de medios digitales, alianzas con agencias de viaje locales y activaciones en ferias regionales para atraer turismo nacional de corta estancia.

Uno de los factores que juega a favor del destino es el final de la temporada de sargazo. Las playas de Mahahual se encuentran prácticamente libres de macroalgas, lo que representa un incentivo adicional para quienes buscan escapadas de fin de semana o vacaciones breves. Además, la cercanía con zonas arqueológicas como Kohunlich, Ichkabal y Chacchoben, así como con destinos naturales como Bacalar y la ribera del Río Hondo, refuerza la oferta turística de la región.

Además de los hoteleros, operadores de servicios acuáticos, masajistas, artesanos y comerciantes locales se han sumado a la estrategia, ofreciendo precios accesibles y manteniendo altos estándares de calidad en la atención. “La temporada baja no significa baja calidad. Al contrario, es una oportunidad para mostrar lo mejor de Mahahual a quienes nos visitan con menor afluencia”, señaló Pérez Zafra.

Tras una temporada vacacional de verano con ocupaciones cercanas al 70% en sus casi 500 habitaciones disponibles, Mahahual busca mantener el dinamismo económico y evitar cierres temporales de negocios. La coordinación entre empresarios, autoridades locales y asociaciones turísticas será clave para enfrentar los próximos meses con resiliencia y creatividad.