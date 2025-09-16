Cercana a la gente, Mara Lezama presenció el desfile cívico-militar

215 aniversario del inicio de la Independencia de México

Convivió y saludó a las familias que se dieron cita para presenciar el paso marcial de estudiantes, elementos de los cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y bomberos

Chetumal.- Cercana a la gente, en territorio y entre las familias chetumaleñas que se encontraban frente a Palacio de Gobierno, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, presenció el tradicional desfile cívico-militar con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La gobernadora, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF-Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, de los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, el diputado Renán Sánchez Tajonar y el magistrado Heyden Cebada Rivas, respectivamente, bajó del balcón central de Palacio de Gobierno para saludar a las familias asistentes y regalar los tradicionales rehiletes alusivos a las fiestas patrias.

El desfile cívico-militar estuvo encabezado por la descubierta de elementos de la Dirección Estatal de Tránsito a bordo de sus motocicletas, seguidos por la Banda de Guerra y Escolta de Bandera Nacional y Estatal de la agrupación Linces de Chetumal, así como las escoltas de la Secretaría de Gobierno en representación del Poder Ejecutivo, del Congreso del Estado y Poder Judicial.

El tradicional desfile cívico-militar inició a las 08:20 horas desde el Museo de la Cultura Maya, pasando por la avenida Héroes de Chapultepec hacia la avenida 22 de Enero con Andador Héroes para pasar frente a Palacio de Gobierno.

El contingente estuvo integrado por 12 escoltas de escuelas de nivel primaria; 22 de secundaria; 14 de nivel medio superior y 14 de nivel superior, siendo un total de 7 mil 850 estudiantes participantes.

Por su parte el Comandante de Columna del Desfile, Capitán de Fragata C.G D.E.M Eleazar Varela Yáñez de la Secretaría de Marina Armada de México, informó que participaron 48 bandas de guerra con 54 banderas, 443 integrantes de los tres órdenes de fuerza de seguridad, armadas y Guardia Nacional; 120 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 22 vehículos, 6 embarcaciones, 15 canes, haciendo un total de 5 mil 935 efectivos, sin novedad.

Presenciaron este desfile la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; el General de Brigada D.E.M. Fidel Mondragón Rivero Comandante de la 34 Zona Militar; el Vicealmirante Marco Antonio Muñoz Hernández, Comandante de la XI Zona Naval; y el comisario José Luis Martínez Rojas, Coordinador estatal de la Guardia Nacional, así como secretarios del gabinetes estatal.