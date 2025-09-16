Alertan sobre la posible extinción del pez “boxer popfish” en Chichankanab

Ya no detectan ningún ejemplar

Es una de las siete especies endémicas de la laguna en José María Morelos

Por redacción DIARIOIMAGEN

José María Morelos.- La comunidad científica nacional e internacional ha encendido las alertas ante la posible extinción del pez conocido como Boxer Popfish, una de las siete especies endémicas de la Laguna de Chichankanab, ubicada en el corazón de la zona maya de Quintana Roo. Durante una expedición de monitoreo realizada en abril, especialistas no lograron detectar ningún ejemplar de esta especie, ni visualmente ni mediante análisis de ADN ambiental, lo que sugiere su desaparición en estado silvestre.

La Laguna de Chichankanab es considerada un ecosistema singular a nivel mundial, por haber albergado siete especies de peces que solo existían en este cuerpo de agua. De confirmarse la extinción del Boxer Popfish, sería la tercera especie de este grupo que se pierde en las últimas décadas, evidenciando el deterioro acelerado de la biodiversidad local.

Los investigadores atribuyen la desaparición principalmente a la introducción de especies invasoras como la tilapia y el guppy, que han desplazado a los peces nativos. Además, se han registrado cambios en la composición química del agua, incluyendo una disminución significativa en la salinidad, lo que afecta directamente la viabilidad de las especies endémicas.

“Desde hace dos años no se ha visto ningún ejemplar. La situación es crítica”, señalaron integrantes del equipo de conservación.

Como medida de emergencia, ejemplares y huevos de otras especies de popfish han sido trasladados a instalaciones especializadas en Bristol (Reino Unido), Viena (Austria) y próximamente a California. Estos traslados se realizaron bajo estrictos protocolos para garantizar la supervivencia de los peces durante el viaje, como parte de un programa internacional de conservación ex situ.

Los científicos involucrados recalcan que este caso no es solo una pérdida local, sino parte de una crisis global de biodiversidad. Actualmente, se trabaja en el diseño de programas para la posible reintroducción de especies en la laguna y en proyectos de educación ambiental con las comunidades locales.

Frutos de arborización en cinco años

Con la meta de transformar el paisaje urbano y mitigar los efectos del cambio climático, el municipio de Benito Juárez ha puesto en marcha un ambicioso programa de arborización que contempla la plantación de 11 mil árboles nativos en zonas estratégicas de Cancún. Aunque los primeros ejemplares ya han comenzado a sembrarse, autoridades locales advierten que los beneficios ambientales y urbanos serán visibles en un plazo aproximado de cinco años.

El director de Ecología municipal, Fernando Haro Salinas, explicó que el programa se desarrolla en fases bien definidas, priorizando áreas con alta concentración de calor y escasa cobertura vegetal “Los árboles necesitan tiempo para crecer y generar sombra, regular la temperatura y mejorar la calidad del aire. Este es un proyecto a largo plazo, pero con impacto duradero”, señaló.

El Laboratorio Nacional de GeoInteligencia identificó al menos 30 puntos críticos en Cancún donde las temperaturas diurnas superan los 34°C, como la intersección de avenida Centenario con Agustín Melgar y el triángulo entre avenidas Chac Mool, Kabah y Leona Vicario. Estas zonas fueron seleccionadas como prioritarias para la reforestación, con el objetivo de reducir el efecto de las llamadas “islas de calor” urbanas.

Durante las jornadas de siembra, se están plantando especies como ceiba, cedro, tzalam y guayacán, todas adaptadas al entorno local y con alto valor ecológico. Estas especies no solo proporcionan sombra, sino que también mejoran la infiltración del agua, capturan carbono y favorecen la biodiversidad.

El programa inició en agosto de 2025 y se extenderá hasta 2027, con jornadas intensivas durante las temporadas de lluvia -de agosto a noviembre y de enero a febrero- para garantizar la supervivencia de los árboles. Cada ejemplar cuenta con una ficha de seguimiento que incluye ubicación, especie y cuidados requeridos.

Además, se ha establecido un documento oficial que compromete a futuras administraciones a dar mantenimiento y seguimiento técnico a los árboles plantados, asegurando la continuidad del proyecto más allá del periodo gubernamental actual.

La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, destacó que este esfuerzo representa un legado para las próximas generaciones “Hoy sembramos futuro. Este programa no solo embellece la ciudad, sino que fortalece nuestra resiliencia climática y nuestro compromiso con el medio ambiente”.

El proyecto cuenta con la colaboración de instituciones académicas, asociaciones civiles y voluntarios, quienes participan activamente en las jornadas de plantación y en la sensibilización comunitaria sobre el cuidado del arbolado urbano.