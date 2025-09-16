Arranca en Cozumel el Reto de Salud “Me amo, me cuido”

¡Muévete, ejercítate y regálate bienestar!

La Fundación de Parques y Museos invita a mujeres y hombres mayores de 18 años a participar

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) invita a mujeres y hombres mayores de 18 años a participar en el Reto de Salud “Me amo, me cuido”, un espacio para regalarse bienestar, aprender a ejercitarse y transformar hábitos a través de la activación física.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacó que este reto facilita espacios para el esparcimiento, fortalece el tejido social y promueve actividades que suman al bienestar de la comunidad a través del ejercicio y la adopción de buenos hábitos.

Del 29 de septiembre al 29 de octubre, en el BiblioAvión Gervasio, las y los participantes podrán disfrutar de una amplia variedad de técnicas de ejercicio, como son el baile, el cardio, los ejercicios en silla, ligas, mancuernas, pelotas, pilates y mindfulness, informó Dianela Cervantes Chi, directora de Pedagogía y Asistencia Social (PAS).

Agregó que la instructora de este reto será la maestra Guadalupe Pantí, encargada de acompañar a las y los asistentes de lunes a viernes, de 18:00 a 19:00 horas, incluyendo un pesaje inicial y final. Además, habrá dos ganadores que recibirán un paquete especial de entrenamiento.

Para finalizar, Cervantes Chi dijo que las inscripciones se realizan directamente en el BiblioAvión Gervasio, ubicado en la 130 avenida entre las calles 7 Sur e Hidalgo, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. “Inscríbete y empieza a transformar tu vida, porque cuidarte también es amarte”, invitó.

Carrera por la Independencia 5K

Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, se llevó a cabo la Carrera por la Independencia 5k, organizada por el gobierno municipal que encabeza José Luis Chacón Méndez a través de la dirección de Deportes. Un total de 150 atletas se dieron cita en la justa pedestre que reunió a competidores de todas las edades en las categorías Libre, Submaster, Master y Veteranos.

El director de Deporte, Erick Adrián Canul Be, destacó que este tipo de actividades refuerzan el orgullo patrio y cumplen la encomienda del presidente municipal: “Promocionar, masificar e impulsar el deporte, pero sobre todo generar conciencia sobre la salud”. Señaló además que los corredores recibieron kits con playera, termo, gorra y mochila, además de medallas y premios en efectivo para los ganadores.

La competencia contó con gran respuesta de la comunidad, sumándose grupos locales como el equipo Meliá Runners, que inscribió a más de 20 corredores. Los participantes, hombres y mujeres entre 18 y 50 años, vivieron un ambiente festivo que combinó la tradición mexicana con la pasión por el deporte.

El recorrido de 5 kilómetros inició en el Parque Quintana Roo, avanzando sobre la avenida Rafael E. Melgar hasta la zona de los avioncitos, para después regresar al punto de partida donde se instaló la meta. Familias, turistas y transeúntes se unieron como espectadores, generando un ambiente de alegría y celebración patriótica.

Con esta actividad, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando eventos que fortalezcan la salud, la convivencia y el orgullo nacional, consolidando a Cozumel como la Isla del Deporte y un referente en la promoción de actividades físicas que unen a la comunidad.