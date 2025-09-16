Inaugura IMSS Guanajuato servicio de hemodiálisis en Hospital General Regional 58

Beneficiará a 120 pacientes



Las 12 máquinas permitirán otorgar cinco sesiones diarias por equipo, lo que equivale a 60 sesiones diarias y mil 440 mensuales. Con el objetivo de incrementar la capacidad instalada y fortalecer los servicios médicos en beneficio de la derechohabiencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato inauguró el área de Hemodiálisis del Hospital General Regional (HGR) No. 58, la cual cuenta con 12 estaciones para atender a pacientes con afección renal. El titular del IMSS en Guanajuato, doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, destacó que la apertura de este servicio representa un logro institucional derivado del esfuerzo y la coordinación entre autoridades de Nivel Central, el OOAD, del Consejo Consultivo y de la Sección sindical, con el propósito de ofrecer atención oportuna y de calidad a la población que requiere atención de hemodiálisis. Informó que el servicio inicia operaciones con un censo programado de 120 pacientes, sin considerar los que ingresen a través de los servicios de Urgencias y hospitalización. Las 12 máquinas disponibles permitirán otorgar cinco sesiones diarias por equipo, lo que equivale a 60 sesiones diarias y mil 440 mensuales. El área estará operada por 5 nefrólogos con cobertura en todos los turnos, así como por 20 enfermeras capacitadas y certificadas, además de personal de Nutrición y Trabajo Social. Hernández Carrillo subrayó como una ventaja que el área se ubique a un costado del servicio de Urgencias, lo que permite la atención de complicaciones durante el tratamiento. Además, resaltó el ahorro económico que se generará gracias a que este servicio no tendráque ser subrogado. El consejero representante Propietario del Sector Patronal (Concamin), Víctor Manuel Rodríguez Arreche, mencionó que las instalaciones del servicio son de primera y destacó la calidad en el trato a la población derechohabiente; resaltó la importancia de atender a los pacientes sin la necesidad de trasladarlos a otras instalaciones y agradezco el trabajo institucional para beneficio de las y los trabajadores. “Esta inauguración representa regalar vida a las y los pacientes, significa tranquilidad para ellos y sus familias, porque al recibir esta atención pueden mejorar su calidad de vida quienes tienen problemas de salud renal”, compartió el representante Propietario del Sector Obrero CTM y consejero estatal del Instituto, Hugo Varela Flores. Por su parte, el consejero Representante Propietario del Sector Obrero CROC, Antonio Hernández Navarro, indicó que las instalaciones son de primer mundo, con excelente beneficio para las personas derechohabientes. Esta inauguración fortalece el servicio de Hemodiálisis y es un ahorro para el Instituto; tiene diversos beneficios esta nueva sala. Estuvieron presentes los consejeros: el representante Propietario del Sector Obrero por el sindicato minero (SNTMMSSRM), Alejandro Basaldúa Reyes; representante Propietario del Sector Obrero CROM, Víctor Martínez Sosa, y el representante Propietario por el Gobierno del Estado de Guanajuato, doctor Jorge Armando Aguirre Torres; además del por la sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), doctor Luis Enrique Cantera Rangel; el jefe de Prestaciones Médicas, el doctor Marco Antonio Chimal Flores; la directora del HGR No. 58, doctora Nadia Berenice Aguilar Navarro, y el coordinador Clínico del mismo nosocomio, doctor Hugo Segovia Solís.