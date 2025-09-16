En Naucalpan se otorgan obras y servicios de calidad, afirma el regidor Paulo Lara Saavedra

Destaca entrega de canastas alimentarias

Naucalpan, Méx.- La administración que encabeza el alcalde Isaac Montoya en esta localidad ha demostrado ser eficaz en favor de las familias naucalpenses. Hay más obras y servicios públicos de calidad y se continúan realizando acciones de gobierno puntualmente y sin simulaciones como se hacían en el pasado.

Afirmó lo anterior el regidor Paulo Lara Saavedra, luego de reconocer y aplaudir la mayor entrega de canastas alimentarias en la historia de este municipio a través del programa Impulsando tu Alimentación.

El también Comisario del Organismo de Agua Municipal destacó la entrega de poco más de 4 mil canastas alimentarias a vecinas y vecinos de la colonia La Ahuizotla, hasta el momento son casi 15 mil apoyos que han llegado a familias vulnerables.

Paulo Lara recordó que ante los beneficiarios de diversas comunidades, el alcalde destacó que este programa de bienestar se ha convertido en el programa más grande de la historia de Naucalpan, en cuanto a canastas alimenticias se refiere.

El representante popular destacó lo que dijo el alcalde de que “el propósito es que llegue a los sectores que más lo requieren, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera y que finalmente esto ayude a la economía familiar, ayude a aliviar un poco también la situación en algunos hogares y, por supuesto, que llegue a quien verdaderamente lo necesita” subrayó.

Y es que, efectivamente, esta cuarta entrega de este tipo de apoyos municipales, que se realizan a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, se suma a las realizadas en las colonias Benito Juárez, Izcalli Chamapa y San Mateo Nopala, donde se entregaron más de 10,500 apoyos a familias vulnerables.