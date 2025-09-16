“Que muera la corrupción y la impunidad”: Azucena Cisneros

Ceremonia de “El Grito” el Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Azucena Cisneros Coss, primera presidenta municipal de este municipio. dio El Grito de Independencia y recordó a los héroes que nos dieron patria y libertad; también pidió que muera la corrupción, la deshonestidad y la impunidad.

Luego de recibir la bandera mexicana, la alcaldesa se dirigió al balcón del palacio municipal, donde exclamó: “Ecatepenses, que ¡muera la corrupción!, ¡que muera la deshonestidad!, que ¡muera el abandono al pueblo! (y) que ¡muera la impunidad”. Y solicitó un ¡“Vivan las mujeres ecatepenses!”.

Sus palabras fueron acompañadas por “¡vivas!” y “¡mueran!” de los miles de vecinos que se dieron cita en la explanada municipal, que portando cornetas, matracas y banderitas tricolores festejaban “El Grito de Independencia

Al terminar el evento, estallaron en el cielo de Ecatepec cientos de fuegos pirotécnicos que iluminaron de colores la noche.

Los ecatepenses también disfrutaron de la verbena popular, donde pudieron consumir antojitos mexicanos como tacos, sopes, pambazos, quesadillas, esquites, algodón de azúcar, aguas de jamaica y horchata, entre otras delicias de la cocina mexicana.

Además, el evento fue amenizado por La Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda, el grupo Chéjere y la sinfónica José María Morelos, así como grupos de danza, que presentaron bailables folclóricos de diversas regiones del país.