Cientos de ciudadanos presenciaron el desfile cívico-militar en Tlalnepantla

Colorido espectáculo

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz presenció el desfile cívico militar del 16 desde el balcón del Palacio Municipal acompañado por integrantes del cuerpo edilicio y funcionarios de la administración, quienes disfrutaron de este colorido espectáculo.

Alumnas y alumnos de 20 escuelas del municipio marcharon con alegría y entusiasmo, mientras sus familiares aplaudían orgullosos el paso de las y los pequeños que desfilaron con honor y algarabía.

El titular de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, Jorge Alberto Gómez Estrella, solicitó permiso al presidente municipal para iniciar con las participaciones de contingentes como la escolta femenil de esta dependencia, de la Cruz Roja Mexicana, del Pentatlón Universitario, del Grupo de Intervención y Proximidad, de los Binomios K9, de la Comisaría General Varonil y Femenil y de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, por mencionar algunos.

Uno de los instantes más emotivos fue cuando apareció el contingente vehicular con uniformados acompañados por sus hijos y vecinos de diversas comunidades, quienes refrendaron su confianza en esta institución de seguridad municipal.

Por parte de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, desfiló el Honorable Cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla, así como las Unidades Motorizadas y de Rescate, todos ellos símbolo de valentía y compromiso con la ciudadanía.

Para concluir, la Asociación de Charros de Tlalnepantla Venancio Ugalde A.C. engalanó este desfile, mismo que también contó con la participación de compañeras y compañeros de barrido manual adscritos a la Dirección de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano, hombres y mujeres que diariamente realizan la incansable labor de conservar limpia nuestra ciudad.