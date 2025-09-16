Encabeza Romina Contreras “El Grito” en Huixquilucan

Huixquilucan. Méx.- La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco encabezó la ceremonia del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, con la asistencia de más de 20 mil personas, quienes escucharon el tradicional Grito de Dolores; el cuarto durante su gestión frente al gobierno de Huixquilucan. Ante el júbilo de los huixquiluquenses, que asistieron a la Explanada Municipal, la alcaldesa Romina Contreras, acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar; sus hijas e integrantes del Cabildo y del gabinete, en punto de las 23:00 horas, salió al balcón del Palacio Municipal para recordar al cura Miguel Hidalgo y a los héroes que iniciaron la lucha en 1810 para dar patria y libertad a México. Luego de recordar a los personajes de la historia nacional, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, la presidenta municipal Romina Contreras, con orgullo y entusiasmo, vitoreó a Huixquilucan, al Estado de México y a México.

“¡Mexicanos Viva la Independencia Nacional!¡Vivan los héroes que nos dieron libertad!, ¡Viva Hidalgo!, ¡viva Morelos!, ¡viva Allende!, ¡viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡viva Aldama!, ¡viva Guerrero!, ¡viva el Estado de México!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!” expresó la presidenta municipal.