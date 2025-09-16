“Cargos fantasma”, nueva modalidad de fraude con tarjetas bancarias

Condusef lanza alerta

Estafas mediante cobros no reconocidos que suelen ser de bajo monto y difíciles de detectar

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió sobre una modalidad de fraude conocida como “cargos fantasma”, la cual afecta a tarjetahabientes mediante cobros no reconocidos que suelen ser de bajo monto y difíciles de detectar.

Se trata de una estafa con pequeños movimientos en las cuentas bancarias que los usuarios no reconocen. Generalmente, estos cargos oscilan entre 10 y 50 pesos, lo que puede parecer insignificante.

El objetivo de este mecanismo es probar la validez de una tarjeta y verificar si el titular está alerta. Cuando estos pequeños movimientos pasan desapercibidos, los estafadores pueden proceder a realizar cargos más altos, vaciando potencialmente la cuenta del usuario.

¿Cómo operan estafadores con “cargos fantasma”?

El modus operandi de los delincuentes detrás de los “cargos fantasma” es astuto. Primero, realizan pequeños cobros que aparecen en los estados de cuenta bajo descripciones genéricas como “suscripción” o “pago de servicio”.

Si el usuario no nota estos movimientos de estafa, los estafadores continúan haciendo cargos más altos. Además, utilizan técnicas de skimming y phishing para obtener los datos bancarios de las víctimas, muchas veces a través de correos fraudulentos o sitios web inseguros.

La usuaria de TikTok @CinEp relató que recibió una notificación de un cargo en su tarjeta digital cerca de las 9:00 de la noche, y al revisar, notó un cargo similar en su tarjeta física, a pesar de no haber hecho compras. Al investigar, encontró que decenas de usuarios habían reportado situaciones similares en línea.

Muchos afectados señalan que los bancos tardan en dar solución a los reportes. Entre los comentarios en redes sociales destacan: “A mi mamá le hicieron lo mismo y no le dieron respuesta”; “Apagué mis tarjetas, pero el banco no me da solución”; “No sé cómo se domicilió el cargo, tuve que cambiar de tarjeta”.

Los reportes continúan acumulándose en distintas plataformas, mientras los clientes esperan la intervención de las autoridades financieras.

Identificar los “cargos fantasma” puede ser complicado, pero hay señales de alerta que los usuarios deben tener en cuenta antes de caer en la estafa:

– Movimientos pequeños y repetidos en su estado de cuenta que no reconocen.

– Descripciones genéricas de los cargos que no corresponden a servicios contratados.

– Cobros en horarios inusuales o desde plataformas que el usuario nunca ha utilizado.

– Notificaciones bancarias que llegan con retraso.

Recomendaciones para evitar la estafa

Las autoridades y los bancos sugieren activar alertas de movimientos en tiempo real mediante mensajes de texto o notificaciones en aplicaciones móviles, revisar periódicamente los estados de cuenta y utilizar tarjetas digitales con códigos de seguridad dinámicos al realizar compras en línea. También aconsejan no compartir datos bancarios en redes sociales o sitios de baja confiabilidad y reportar inmediatamente cualquier cargo sospechoso al banco emisor.

Qué hacer ante un cargo no reconocido

Los especialistas recomiendan comunicarse de inmediato con la institución financiera, tener a la mano los detalles del movimiento y guardar los comprobantes o estados de cuenta como evidencia. En la mayoría de los casos, los bancos otorgan una devolución provisional mientras se realiza la investigación correspondiente.

La Condusef incluyó los “cargos fantasma” dentro de las modalidades de fraude financiero que requieren atención inmediata. En sus lineamientos oficiales se indica que los usuarios tienen derecho a reportar, cancelar la tarjeta y recibir la devolución de los recursos si se comprueba que existió uso indebido.