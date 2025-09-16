DIARIO IMAGEN celebra 20 AÑOS de transformación

Quien ama a México, responde, y DIARIO IMAGEN responde con un periodismo libre, ágil y veraz

DIARIO IMAGEN es el primero y único periódico en toda la historia del periodismo que ha tenido su propia obra teatral “La casa de la bandida”, escrita y producida por nuestro visionario director general José Luis Montañez Aguilar, que estrenó un 7 de enero de 2023, un musical innovador, dedicado a Carmen Salinas, que fusionó el teatro con la tarea de comunicar los aconteceres del quehacer político en el país y que tuvo como madrina a la internacional, querida y talentosa actriz Rosa Gloria Chagoyán, “Lola la trailera”.

Por Gloria CARPIO

La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y fue hace 20 años, con papel y lápiz en mano, que nuestro director general José Luis Montañez Aguilar hizo realidad DIARIO IMAGEN, que celebra 20 años de vida, 20 años de transformación, 20 años de crecimiento, 20 años de aprendizaje continuo, 20 años de pasión, 20 años de sacrificios, 20 años de lucha, 20 años de ser parte de la historia de México y el mundo, 20 años de alegrías, 20 años de desvelos, 20 años de amor, pero sobre todo 20 años de fe para ver día con día una edición más, y es así como DIARIO IMAGEN llega a sus primeras dos décadas (15 de septiembre), siendo irremplazable, siendo diferente, con un periodismo ágil, independiente y fuerte.

Quienes formamos parte de DIARIO IMAGEN, ver una edición diaria es el mayor de los reconocimientos a nuestro profesionalismo.

Hoy, vemos nacer la edición número 5 mil 225. No es fácil sostener un medio impreso en la actualidad, porque también ha habido días y noches de incertidumbre, pero nos hemos ido adaptando a la evolución en una era digital, de la que también formamos parte a través de nuestro sitio web www.diarioimagen.net, donde tenemos más de 500 mil consultas diarias y nuestras redes sociales @DiarioImagen.

Hace 20 años, el reconocido periodista José Luis Montañez Aguilar decidió crear DIARIO IMAGEN, grandioso medio de comunicación que ha ayudado a todos los de esta Casa Editorial a darnos cuenta de que nuestro potencial es infinito.

“La casa de la bandida”, que también rindió homenaje a la actriz Carmen Salinas, a Lalo “El Mimo”, a periodistas de la fuente de política y espectáculos, es una obra que conquistó los escenarios del Teatro Gran Recinto, el Teatro Centenario Coyoacán, el Teatro República, el Teatro Jorge Negrete y Las Torres de Satélite.

En estos 20 años de vida hemos pasado grandes pruebas, desde humanas (sobrevivir cada segundo al COVID-19) y crisis económicas (nos aferramos a no desaparecer), y esto es gracias a nuestro director José Luis Montañez Aguilar, porque a pesar de muchos días sin tener un peso en la bolsa, sin ingresos, con nervios, incertidumbre, insomnio, ha puesto el mayor de sus esfuerzos para no detener ni un solo día la rotativa y seguir con ese ímpetu de ver a la luz una edición de DIARIO IMAGEN que cada día brilla más, adentrándonos también en el mundo digital, todo con el fin de que siga naciendo una edición más.

Hemos enfrentado los cambios de gobierno del PAN al PRI y del PRI a Morena.

Somos parte de la historia al ver que México, desde el 2024, eligió ser gobernado por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, vimos que por primera vez existió una reforma judicial.

Hemos visto nacer las redes sociales como Twitter (2006), WhatsApp (2009), Instagram (2010), TikTok (2019). También hemos visto nacer Facebook, pues aunque se creó en 2004, IMAGEN nació como semanario en 2001, justo cuando ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, y el 15 de septiembre de 2005 nos convertimos en DIARIO IMAGEN.

También hemos visto nacer Zoom (2011), pero que se popularizó con la pandemia de 2020 y que nos ha permitido realizar entrevistas, así como participar en diversas conferencias de prensa. También fuimos de los primeros medios, por no decir el primero, en realizar entrevistas a través de Instagram Live.

José Luis Montañez Aguilar, quien llegó a la Ciudad de México en el segundo semestre de 1973, después de haber cruzado nadando de “mojado” el río Bravo, en la frontera norte con Estados Unidos, afortunadamente se regresó a su patria, y un lunes por la mañana con dos mudas de ropa, unos cuantos pesos en la bolsa y mil ilusiones, partió de su ciudad natal Pachuca, Hidalgo, a la capital del país en busca del éxito, porque lo suyo no era quedarse a trabajar en las minas de plata, donde la gente muere irremediablemente a los diez o 15 años, si bien le va, de enfermedades y tristeza.

Las primeras noches en la capital mexicana, José Luis Montañez Aguilar las pasó en un dormitorio público de las calles de República de Chile número 9, donde pagaba diez pesos por dormir en una litera en un cuarto grande, comía dos veces al día un licuado de agua y dos piezas de pan, y en 1975 ingresó a la XEX 730 AM como reportero y en 1976 recibió su primera oportunidad en el periódico “El Sol de México” como reportero de la fuente policiaca.

Durante 15 años se encargó de cubrir los hechos de la fuente policiaca para los periódicos “Diario de México”, “El Sol de Mediodía” y la primera edición de “Últimas Noticias” de “Excélsior”, así como para la revista “Impacto”.

A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria periodística ha ocupado la jefatura de información, redacción, subdirección y dirección de algunos medios impresos, entre ellos el “Diario Tabasco Hoy”, cuyo proyecto periodístico le fue encomendado en su totalidad.

Ha desarrollado programas para radio y televisión para la cadena Radiorama, entre ellos como titular del programa “Con sentido común” y en el Canal 3 de Televisión del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ha participado en la fundación de 17 revistas y periódicos para México y Estados Unidos, entre ellos los que actualmente preside y dirige: el periódico DIARIO IMAGEN y DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO.

La gesta de José Luis Montañez Aguilar ha dejado de ser personal y lucha por garantizarles a sus colaboradores y reporteros libertad en el espacio, y por garantizarles a los lectores la certeza de que vamos a seguir por el mismo camino, defendiendo la verdad.

Cerramos los ojos y pareciera que fue ayer cuando el 15 de septiembre de 2005 nació nuestra primera portada como DIARIO IMAGEN.

Gracias a nuestros compañeros de publicidad, administración, colaboradores, columnistas, reporteros, fotógrafos, diseñadores, correctores, circulación, distribución, voceadores, talleres y demás entusiastas, que con su esfuerzo logran que nuestro proyecto periodístico tenga vida y luz propia hacia el futuro.

Gracias a quienes comparten día a día en las redes sociales nuestros enlaces y publicaciones… Qué bello se siente poder derramar lágrimas de felicidad y poder demostrar que los sueños sí existen y se hacen realidad por muchos años…

Sabemos, estamos seguros y decretamos que DIARIO IMAGEN crecerá más y que su historia será interminable.

Gracias a los que día con día nos sostienen a través de la publicidad que nos envían, pues son nuestro oxígeno, porque Dios nos bendice con su confianza para seguir en este camino.

Gracias a ustedes, lectoras y lectores, podemos vivir de lo que amamos y luchar juntos por el derecho que tenemos todos a la verdad. Nuestra pasión es llevarle la mejor información en el acontecer de México y el mundo.

Gracias a ustedes, lectoras y lectores, tenemos la dicha de vivir de lo que amamos hacer: DIARIO IMAGEN.

En la numerología, el 20, formado por el 2 y el 0, refuerza el simbolismo de la dualidad (2) con un sentido de conclusión o completitud (0), lo que le da una energía única.

