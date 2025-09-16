Encabeza Delfina Gómez desfile por el 215 Aniversario de la Independencia

Reportan saldo blanco

Participaron 5 mil 257 elementos de 20 contingentes, 295 vehículos, 5 carros alegóricos; además de caballos, perros, halcones, drones y aeronaves

Toluca, Estado de México.- Desde el balcón central del Palacio de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el desfile cívico militar con motivo del 215 Aniversario de la Independencia de México, en presencia de las familias que se dieron cita en la capital mexiquense para ser parte de esta tradición.

Las personas asistentes presenciaron el paso de una bandera monumental; 5 banderas de guerra; 5 mil 257 elementos de 20 contingentes, 295 vehículos, 5 carros alegóricos, 85 caballos, 54 perros, 6 halcones, 6 drones y 3 aeronaves.

En este desfile participaron integrantes de las Secretarías de Seguridad del Estado de México; de Salud; de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Bienestar; de Cultura y Turismo; Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos; las 22/a y 37/a Zonas Militares; Guardia Nacional; Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Asociación de Scouts de México; Cruz Roja; Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario; Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca; Universidad Autónoma del Estado de México; Contingente Cívico Deportivo Militarizado Universitario, y la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de México.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, reportó saldo blanco durante el desarrollo de las actividades culturales de Ceremonia del Grito de Independencia así como del desfile, como resultado del operativo conjunto con autoridades federales y municipales para garantizar la integridad de las y los espectadores.

De acuerdo con la SSEM se registró un total de 7 mil personas en el Grito de Independencia y 5 mil espectadores en el desfile cívico militar.

Asistieron al desfile Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Armando López Esquivel, Comandante de la 22/a Zona Militar; Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura Mexiquense; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Local; Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca; integrantes del Gabinete legal y ampliado; titulares de organismos autónomos de la entidad y servidores públicos estatales y municipales.