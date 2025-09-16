¡Flor Bertotti anuncia su nueva visita a México!

Arena CDMX el próximo 2 de diciembre

Las flores amarillas florecerán de nuevo en nuestro país

La querida artista argentina Flor Bertotti regresa a nuestro país con un espectáculo imperdible que marcará un reencuentro muy esperado con su público. En el marco de su tour internacional, Flor visitará la Arena CDMX este próximo 02 de diciembre con Otra vuelta Tour, la cual desde ahora se anticipa como una noche llena de nostalgia y diversión para sus miles de fans de la capital.

Flor promete un show lleno de emociones, recuerdos, y la energía que la ha convertido en una figura inolvidable para toda una generación.

“Cada vez que voy a México me siento como en casa. Estas fechas serán muy especiales, únicas, y estoy feliz de poder compartirlo con ustedes”, expresó la artista.

No te quedes fuera de Otra vuelta Tour con FLOR BERTOTTI, la artista que marcó a toda una generación en Latinoamérica.

Información General

Arena CDMX:

– Venta al público en general: A partir del viernes 19 de septiembre.

– Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.

Zignia Live forma parte del Grupo Avalanz y es una de las principales empresas de promoción de espectáculos en México y Latinoamérica, ubicándose dentro del “Top 20” de las promotoras con mayor actividad en el mundo. Zignia Live es proveedor de contenidos de importantes recintos en Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Torreón, Tampico, Monterrey y ofrece experiencias únicas y memorables a través de la presentación de espectáculos en vivo de calidad mundial en el ámbito musical, artístico y deportivo.