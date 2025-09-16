Más de 41 millones de espectadores vieron Crawford vs Canelo en Netflix

El combate de boxeo masculino más visto de este siglo

La cartelera de la temporada de Riad fue presentada por Su Excelencia Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, junto con Dana White, Zuffa Boxing y Sela

En una actuación que marcará su carrera, Terence Crawford (41-0, 31 KOs) derrotó a Saúl «Canelo» Álvarez (62-2-2, 30 KOs) por decisión unánime tras 12 asaltos, para ganar el indiscutible Campeonato de Peso Supermediano.

El evento principal obtuvo una audiencia media por minuto (AMA) estimada de 36.6 millones de espectadores en directo +SD desde la campana de apertura hasta la de cierre, según VideoAmp y Netflix.

Las visualizaciones continuaron durante el fin de semana, con un total estimado de 41.4 millones de espectadores (Live+1), lo que lo convierte en el combate de boxeo masculino más visto de este siglo.

Canelo-Crawford alcanzó un pico de más de 24 millones de transmisiones simultáneas.

El evento fue número 1 en Netflix en 30 países, incluidos Estados Unidos, México, Reino Unido, Argentina, Australia, Canadá, Irlanda y Filipinas, y entró en el Top 10 en 91 países.

La pelea generó 950 millones de impresiones propias en los canales sociales globales de Netflix. Canelo Crawford fue uno de los temas más populares en X en todo el mundo, ocupando el primer lugar en Estados Unidos y apareciendo en las listas de tendencias de otros 21 países.

La pelea ocupó 21 de los 30 primeros puestos en las tendencias de Estados Unidos, mientras que “Canelo” y “Crawford” fueron la primera y la segunda tendencia, respectivamente, en México.

Joe Hand Promotions, líder en entretenimiento deportivo en directo de alta calidad para el mercado fuera del hogar, estima que 500,000 espectadores vieron la pelea desde más de 2,700 bares y restaurantes de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

El evento, que agotó las entradas, batió récords en el Allegiant Stadium de Las Vegas con 70,482 asistentes y generó más de 47 millones de dólares en taquilla, la mayor recaudación en la historia del estadio.

La lista de invitados, repleta de estrellas, incluyó a Alfonso Herrera, Paulina Gaitán, Zuria Vega, Alberto Guerra, Iván Amozorrutia, Adam Brody, Angel Reese, Brenda Song, Chance the Rapper, Charlie Sheen, Charlize Theron, Cordae, Darius Garland, Dave Chappelle, David Spade, Evander Holyfield, Holt McCallany, Jason Statham, Jeremy Renner, Joey Badass, Jonathan Majors, Josh Duhamel, Julio César Chávez, Logan Paul, Macaulay Culkin, Magic Johnson, Marc Anthony, Mark Wahlberg, Matt Friend, Michael Irvin, Michael Che, Michael J. Fox, Mike Tyson, Jimmy “MrBeast” Donaldson, Paul “Triple H” Levesque, Reykon, Rob Lowe, Roy Jones Jr., Sofia Vergara, Stephen A. Smith, SZA, Taylor Sheridan, Tom Segura, Tony Hinchcliffe, Tracy Morgan, Tyrese Maxey, Wilmer Valderrama y Wiz Khalifa.

El próximo evento en vivo de Netflix será Jake vs. Tank, que se emitirá a nivel mundial el 14 de noviembre.

Las estimaciones de audiencia total de AMA se derivan de los datos de VideoAmp en EE. UU. (tanto para Live+SD como para Live+1), Joe Hand (EE. UU., Canadá, Puerto Rico) y datos propios en los mercados globales (tanto para Live+SD como para Live+1).